Yalova'daki evinin penceresinden düştüğü iddia edilen ünlü şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, olay cinayet masasına devredildi. Komşusunun verdiği ifadeler kafaları karıştırırken, cinayet masasına devredilme sebepleri 7 maddeyle açıklandı.

Arabesk müziğin güçlü seslerinden şarkıcı Güllü, 26 Eylül'de Yalova Çınarcık’taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Sanatçının şüpheli ölümü hakkında başlatılan soruşturma Türkiye gündemine otururken, Kanal D'de yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta" programında komşuları, Güllü'nün ölümüyle alakalı çarpıcı açıklamalar yaptı.

Olayın ardından ilk kez konuşan apartman sakinlerinden Reyhan Hanım, intihar iddiasına sert tepki göstererek "Asla intihar edecek biri değildi. Benim evimin tam önünde düştü. Oğlu ve kızıyla yaşıyordu, hatta torununu büyütüyorlardı. Ailelerinde hiçbir huzursuzluk yoktu. Hâlâ inanamıyorum" dedi.

Güllü'nün Ölümü Artık Cinayet Masasında! Soruşturmada Dengeler Değişti, O İki Erkek Kim? - Resim : 1
Denge kaybı yaşadığı söylenen Güllü'nün hastane görüntüleri

'KIZLARIN ARKASINDAN İKİ ADAM GELDİ'

Posta'nın aktardığına göre; komşu Reyhan Hanım’ın en dikkat çekici iddiası ise olay gecesi iki erkeğin eve girip çıkması hakkındaydı. Reyhan Hanım, "O gün o kızların arkasından iki adam geldi. Güllü’nün yatak odasından çıktılar. Müdür bile, ‘O beyaz ayakkabı kadın ayakkabısı değildi, erkek ayakkabısıydı’ dedi. İndiler ve gittiler. Ben sabaha kadar uyuyamadım" diye konuştu. Bu ifadeler soruşturmanın seyrinde de etki etti.

Programda, Güllü'nün ölümünün cinayet masasında incelenmesinin nedenleri izleyenlerle paylaşıldı. Yeni bilgiler, sanatçının ölümüyle ilgili soruşturmayı daha çarpıcı bir boyuta taşıdı.

Güllü'nün Ölümü Artık Cinayet Masasında! Soruşturmada Dengeler Değişti, O İki Erkek Kim? - Resim : 2
Güllü'nün düştüğü pencere

İŞTE O 7 MADDE

1- Ses kayıtlarında ortaya çıkan çelişkiler ve bilgi kirliliği

2- Olayın "şüpheli ölüm" olarak değerlendirilmesine yol açan bulgular

3- Güllü'nün kızının feryatları ve psikolojik durumunun kaza ihtimalini zayıflatması

4- Yakınlarının, olayın "cinayet" ya da "yanlışlıkla düşme" olmadığını düşünmeleri

5- Canlı yayında yapılan canlandırmada "roman havası oynarken düştü" iddiasının fiziksel olarak imkansız bulunması

6- Yatak ve komodin arasındaki dar alanda gençlerin Güllü'yü çekmiş olabileceği şüphesinin ortaya atılması

7- Güllü'nün sağlık durumu ve belindeki platin nedeniyle cam kenarında oynayacak bir gerekçenin bulunmaması

Kaynak: Posta

