Güllü İçin Kiralık Katil İddiası! Kızı Sessizliğini Bozdu

Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü, Yalova’daki evinin 6. katından düşerek hayatını kaybetti. Sanatçının ani ölümü sevenlerini derinden sarsarken, olay sonrası ortaya atılan iddialar ise gündem oldu. Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in, annesinin ölümüyle ilgili mesajları ve hakkındaki “kiralık katil” iddiaları ise şaşkınlık yarattı.

KIZININ ARKADAŞI SULTAN KONUŞMUŞTU

Güllü’nün hayatını kaybettiği gece aynı evde bulunan Sultan Nur Ulu, daha önce yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. Kanal D’de yayımlanan Neler Oluyor Hayatta programı, Sultan’ın ifadesine ulaşarak röportaj gerçekleştirmişti. Sultan’ın Güllü’ye “Gül Anne” diye hitap ettiği ortaya çıkmıştı.

‘DÜŞME ANINI GÖRMEDİM’ DEMİŞTİ

Sultan Nur Ulu ifadesinde, “Döndüğümde Gül anne düşmüştü, düşme anını görmedim. Gül annem soğuğu sevdiği için pencereler hep açıktır. O gün herhangi bir tartışma olmadı. Gül annenin düşerken bağırıp bağırmadığını hatırlamıyorum. O an şoktaydım. Aynı anda cama döndük, Gül anne yoktu. Hemen aşağı indik. Biz o esnada oynuyorduk” sözleriyle olay anını anlatmıştı.

Neler Oluyor Hayatta ekibi tarafından yapılan röportajın perde arkası görüntüleri de ilk kez ekranlara geldi. Görüntülerde, ekibin röportaj yapmasının engellendiği ve Sultan’ın zaman zaman Tuğyan’a dönerek onay beklediği anlar dikkat çekti.

‘SORULARIN HARİCİNE ÇIKTIN, BEDELİNE BAK’

Röportaj sırasında Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in müdahalesi kameralara yansıdı. Gülter’in, Sultan’a “Soruların haricine çıkmıyorsun! Bak çıktın, bedeline bak!” diyerek sert bir uyarıda bulunduğu görüldü. Bu anlar sosyal medyada gündem oldu.

TUĞYAN GÜLTER SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Tepkilerin ardından Güllü’nün kızı Tuğyan, aynı programa bağlanarak ilk kez konuştu

Gülter, yaptığı açıklamada annesinin ölümüne ilişkin iddiaları redderek, şunları söyledi: “Annem Güllü hepinizin sevdiği sanatçıydı, o bizim annemizdi, canımızdı. Bizim yüreğimiz yanıyor. Bize atılan bu pis iftiralar her geçen gün yüreğimizi deliyor. Hepimizi sırayla annemin katili yaptılar. Bircan bizimle birlikte ağlayan biriydi. Bir insan birine bu kötülüğü neden yapar, bizden ne istiyorlar? Bircan abla Ferdi'nin kendisini tehdit ettiğini söyledi. Bircan ablanın oğluyla ilgili yaşadığı problemler vardı. Ferdi'nin bunlarla ilgili kendini tehdit ettiğini söyledi. 'Kiralık katil tutacağım' diye mesaj atmadım. Aramızın bozuk olduğu dönemde birkaç cümle söylemiştim. Biz de her anne kız gibi aramızda tartışırdık."

Kaynak: Haber Merkezi