Game of Thrones'un Sansa Stark'ından Çarpıcı İtiraf

Ünlü oyuncu Sophie Turner, Joe Jonas ile boşanmasının ardından tek başına anne olmanın zorluklarını dile getirdi.

28 yaşındaki oyuncu, Game of Thrones’daki Sansa Stark karakteriyle dünya çapında ün kazandıktan sonra yeni suç dizisi Joan ile ekrana dönmeye hazırlanıyor.

Turner, dizide 1980'lerin Londrası'nda yaşayan ünlü mücevher hırsızı Joan Hannington'ı canlandırıyor.

Gerçek bir hikâyeden uyarlanan bu dizi, Joan’ın bir ev kadınıyken nasıl bir suç dehasına dönüştüğünü anlatıyor.

'TEK BAŞINA ANNE OLMAK GERÇEKTEN ZOR BİR MÜCADELE'

Daily Mail'de yer alan habere göre; boşanma süreci ve çocuklarının velayetiyle ilgili yaşanan zorlukların ardından Turner, anneliğin getirdiği sorumlulukların altını çizerek, "Tek başına anne olmak gerçekten zor bir mücadele." dedi.

Turner, dizideki Joan karakterinin kendisine büyük bir güç verdiğini ifade etti ve "Joan beni çok değiştirdi. Büyük bir çaresizlikten doğan bir irade ve hırs var" diye konuştu.

'EĞER ANNE OLMASAYDIM...'

Turner, Joan karakterini hayata geçirirken bir anne olmanın enerjisini tamamen değiştirdiğini, "Eğer anne olmasaydım, belki de bu role aynı enerjiyi veremezdim." sözleriyle ifade etti.

Dizi çekimlerine boşanma sürecinde başlayan Turner, duygusal sahneleri oynarken annelik deneyiminin kendisine büyük bir ilham kaynağı olduğunu vurguladı.

DİZİNİN KONUSU

Joan dizisi, Joan'ın şiddet dolu eşinden kaçışı, hayatta kalma mücadelesi ve mücevher hırsızı olarak yükselişini konu alıyor.

Turner, dizide bir yandan annelik mücadelesi verirken bir yandan da hayatta kalmak için suç dünyasına adım atan bir kadının hikâyesini anlatıyor.

"Her şey, kızına daha sağlam ve istikrarlı bir hayat sunmak için," diyen Turner, bu hikâyenin aslında bir annenin kalp kırıklığını ve hayatta kalma çabasını gözler önüne serdiğini dile getirdi.

'GERÇEK BİR İNSAN HİKAYESİ İZLEYİCİYİ BEKLİYOR'

Son olarak Turner, "Joan çok komik ama aynı zamanda çok fazla travma yaşamış ve hırslı bir kadın. Anne, aşık, yalancı ve hırsız... Tüm bu yönleriyle gerçek bir insan hikâyesi izleyiciyi bekliyor." sözleriyle karakterin karmaşıklığından ne kadar etkilendiğini dile getirdi.