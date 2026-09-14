Fırat Tanış’tan Yıllar Sonra Gelen Çarpıcı Sözler! Alkol Tedavisi Kararında İlker Ayrık’ın Rolünü İlk Kez Anlattı

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Son olarak “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisinde Osmanlı tarihçisi ve devlet adamı Mehmed Şakir Paşa karakterini canlandıran oyuncu Fırat Tanış, İzzet Çapa’nın sunduğu “Paşa Paşa Muhabbetler” isimli YouTube programına konuk oldu. Özel hayatı ve geçmişte yaşadığı zorlu dönemlerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Tanış, özellikle alkol kullandığı dönem ve sonrasında gördüğü tedavi sürecine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

'MEYHANEDE TANIŞTIĞIM HİÇ KİMSEYLE GÖRÜŞMÜYORUM'

Tanış, alkol ortamında tanıştığı kişilerle artık görüşmediğini belirterek, bu süreçte sosyal çevresini yeniden değerlendirdiğini anlattı. Ünlü oyuncu, “Meyhanede tanıştığım hiç kimseyle görüşmüyorum. Orada bütün telefon listeleri değişiyor. Bütün arkadaşlık ilişkileri tekrardan böyle bir sorgulanıyor. Bir yerli yerine düzene koyuluyor” dedi.

'BÖYLE ŞEYLER AYIP DA DEĞİL'

Yıllar önce alkol bağımlılığı nedeniyle tedavi gören Tanış, benzer bir süreçten geçen kişilerin mutlaka uzman desteği alması gerektiğini söyledi. Tanış, “Bir kliniğe gitmesini öneririm. Ama mutlaka hekimlerinin söylediklerini yapsınlar. Çünkü bu kişinin tek başına yapabileceği bir şey değil. Mümkün değil. Ayrıca bugün artık medeni bir dünyadayız. Böyle şeyler ayıp da değil” ifadelerini kullandı.

TEDAVİ KARARINDA İLKER AYRIK’IN ETKİSİ

Tanış, tedavi sürecine başlamasında dostu İlker Ayrık’ın önemli bir rolü olduğunu da açıkladı. İlker Ayrık’ın kendisi için çok değerli bir dost olduğunu belirten oyuncu, “Bir gün oturduk, konuştuk. ‘Belki böyle bir şey yapmak iyi olur’ dedi. İyi ki de yapmışım” diye konuştu. Tanış, yaşadığı süreci hayatında yeni bir başlangıç olarak gördüğünü ifade ederek, “Benim yeniden doğumumdur bu süreç. Bir daha unutmayayım diye kolumda klinikteki kateter noktalarının izleri var” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi