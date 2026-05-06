Erol Köse'nin Kızı Dijan Nazlan Köse'den Dikkat Çeken Karar: Kayıtsız Şartsız Mirası Reddetti

Erol Köse’nin vefatının ardından tek kızı Dijan Nazlan Köse’nin babasından kalan mirası “kayıtsız ve şartsız” reddettiği ortaya çıktı. Hukuki süreç gündem olurken, Köse’nin babası için yaptığı duygusal paylaşım dikkat çekti.

Son Güncelleme:
Erol Köse'nin Kızı Dijan Nazlan Köse'den Dikkat Çeken Karar: Kayıtsız Şartsız Mirası Reddetti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2026 yılında hayatını kaybeden ünlü yapımcı Erol Köse’nin ardından miras süreci gündeme geldi. Köse’nin tek çocuğu olan Dijan Nazlan Köse’nin, babasından kalan mirası resmi olarak reddettiği ortaya çıktı.

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvuran Dijan Nazlan Köse’nin, mirası “kayıtsız ve şartsız” şekilde reddettiğini bildirdiği öğrenildi. Mahkemeye sunulan dilekçede, mirasçılık sıfatına bağlı tüm hak ve yükümlülüklerin sona erdirilmesinin talep edildiği belirtildi.

TELİF HAKLARI DA GÜNDEM OLDU

Mirasın reddedilmesi sonrası gözler Erol Köse’nin eserlerine ve telif haklarına çevrildi. Edinilen bilgilere göre ünlü yapımcının, yaşamını yitirmeden kısa süre önce eserlerine ait telif haklarını kızına devrettiği öğrenildi.

DUYGUSAL PAYLAŞIM DİKKAT ÇEKTİ

Mirası hukuken reddeden Dijan Köse, babasına olan sevgisini ve manevi mirasını ise sosyal medyadan paylaştığı duygu dolu sözlerle ifade etti. Babasının doktor ve müzik adamı kimliğine atıfta bulunan Köse'nin mesajı takipçilerini duygulandırdı:

"Doktor Erol Bey, kalbimde sonsuz sevgin, bana bıraktığın en büyük mirasın; aklınla, yarattığın eserlerinle sonsuza dek hep benimle ve her neslin favorisi müziklerinle sen hep yaşayacaksın."

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
NOW TV'nin Sevilen Dizisi Kıskanmak Final Yapıyor: Tarih Belli Oldu Sevilen Dizi Final Yapıyor! Tarih Belli Oldu
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Yeraltı'nın Bozo'su Uraz Kaygılaroğlu’nun Bölüm Başı Ücreti Dudak Uçuklattı Bölüm Başı Ücreti Dudak Uçuklattı
ÇOK OKUNANLAR
CHP Kurultay Ceza Davası Ertelendi: Savcı, Adem Soytekin'in Tanık Olarak Dinlenmesini İstedi CHP Kurultay Ceza Davası Ertelendi
Eski Bakan Çavuşoğlu'nun Kardeşinden Kötü Haber: Ofisinde Kanlar İçinde Bulundu Eski Bakan Çavuşoğlu'nun Kardeşinden Kötü Haber
Adalet Bakanı Akın Gürlek Duyurdu: Bir Faili Meçhul Cinayet Daha Aydınlatıldı! Kübra Yapıcı’nın Katil Zanlıları Yakalandı Bakan Gürlek Duyurdu: Bir Faili Meçhul Cinayet Daha Aydınlatıldı
Muhittin Böcek ve Ailesinin Mal Varlığına El Konuldu Muhittin Böcek ve Ailesinin Mal Varlığına El Konuldu
Liselere Kayıtta Bir İlk! Bakan Tekin: 'Ara Eleman Değil, Aranan Eleman Diyoruz' Liselere Kayıtta Bir İlk! Bakan Tekin: 'Ara Eleman Değil, Aranan Eleman Diyoruz'