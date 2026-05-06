Erol Köse'nin Kızı Dijan Nazlan Köse'den Dikkat Çeken Karar: Kayıtsız Şartsız Mirası Reddetti

2026 yılında hayatını kaybeden ünlü yapımcı Erol Köse’nin ardından miras süreci gündeme geldi. Köse’nin tek çocuğu olan Dijan Nazlan Köse’nin, babasından kalan mirası resmi olarak reddettiği ortaya çıktı.

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvuran Dijan Nazlan Köse’nin, mirası “kayıtsız ve şartsız” şekilde reddettiğini bildirdiği öğrenildi. Mahkemeye sunulan dilekçede, mirasçılık sıfatına bağlı tüm hak ve yükümlülüklerin sona erdirilmesinin talep edildiği belirtildi.

TELİF HAKLARI DA GÜNDEM OLDU

Mirasın reddedilmesi sonrası gözler Erol Köse’nin eserlerine ve telif haklarına çevrildi. Edinilen bilgilere göre ünlü yapımcının, yaşamını yitirmeden kısa süre önce eserlerine ait telif haklarını kızına devrettiği öğrenildi.

DUYGUSAL PAYLAŞIM DİKKAT ÇEKTİ

Mirası hukuken reddeden Dijan Köse, babasına olan sevgisini ve manevi mirasını ise sosyal medyadan paylaştığı duygu dolu sözlerle ifade etti. Babasının doktor ve müzik adamı kimliğine atıfta bulunan Köse'nin mesajı takipçilerini duygulandırdı:

"Doktor Erol Bey, kalbimde sonsuz sevgin, bana bıraktığın en büyük mirasın; aklınla, yarattığın eserlerinle sonsuza dek hep benimle ve her neslin favorisi müziklerinle sen hep yaşayacaksın."

Kaynak: Haber Merkezi