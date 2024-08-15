Emre Aşık’ın Eski Eşi Yağmur Sarnıç Tutuklandı

Futbolcu Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde şüphelenilerek durduruldu.

Sarnıç’ın Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yapan ekipler, Sarnıç hakkında Düzce İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından ‘Suçluyu kayırma’ suçundan arandığını gördü. Bunun üzerine gözaltına alınana Sarnıç, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklanan Yağmur Sarnıç, Bakırköy Kadın Cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Sarnıç'ın, 2021 yılında olaylı bir şekilde sona eren evliliği sonrası Aşık’ı öldürmek için kiralık katil tutma planı Düzce'de düzenlenen bir askeri operasyonla gün yüzüne çıkmıştı. Bu operasyonda Sarnıç’ın kaçmaya çalıştığı sırada bir asker yaralanmıştı. Sarnıç'ın infaz emrini verdiği tetikçi eski sevgilisi, olayın detaylarını açıklamış, Sarnıç’ın Aşık’ı domuz bağı yöntemiyle öldürmeyi planladığı ortaya çıkmıştı.

Ayrıca bir intihar videosu yayınlayarak çocuklarına ve sevdiklerine veda eden Sarnıç, hastanede yapılan müdahalelerle hayatta kalmayı başarmıştı.

Kaynak: DHA