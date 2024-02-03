Efsane aktör Carl Weathers hayatını kaybetti

Rocky serisinin ilk dört filminde Apollo Creed karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Carl Weathers, hayatını kaybetti.

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Efsane aktör Carl Weathers hayatını kaybetti

Rocky serisinin ilk dört filminde Sylvester Stallone'un canlandırdığı Rocky Balboa karakterinin hem rakibi hem dostu Apollo Creed karakterine hayat veren Carl Weathers, 76 yaşında yaşamını yitirdi.

"İSTİSNAİ BİR İNSANDI"

Acı haberi ünlü aktörün ailesi duyurdu. Açıklamada; "Carl Weathers'ın vefatını duyurmaktan derin üzüntü duyuyoruz. 1 Şubat 2024 Perşembe günü uykusunda huzur içinde öldü. Carl olağanüstü bir hayat yaşamış, istisnai bir insandı. Film, televizyon, sanat ve spora yaptığı katkılarla silinmez bir iz bıraktı ve dünya çapında nesiller boyunca tanındı. O çok sevilen bir kardeş, baba, büyükbaba, ortak ve arkadaştı" ifadelerine yer verildi.

CARL WEATHERS KİMDİR?

Carl Weathers, Amerikan sinema ve televizyon dünyasında tanınan bir oyuncu, yönetmen ve eski profesyonel futbolcudur. 14 Ocak 1948 tarihinde New Orleans, Louisiana, ABD'de doğmuştur. Özellikle Apollo Creed karakterini canlandırdığı "Rocky" film serisiyle ün kazanmıştır. Bu rolle uluslararası bir tanınırlık kazanan Weathers, sinema dünyasında önemli bir figür haline gelmiştir.

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