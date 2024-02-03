Show TV'den RTÜK'ün inceleme başlattığı Güldür Güldür ile ilgili açıklama

Show TV, RTÜK tarafından inceleme başlatılan eğlence programı Güldür Güldür'ün gazilerle ilgili eleştirilere konu olan skecinin yayınlanmaya uygun görülmediğini açıkladı.

Show TV'nin sevilen eğlence programı Güldür Güldür'ün bir skeci eleştirilere konu oldu. Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ise program hakkında inceleme başlattı.

Show TV'den yapılan açıklamada söz konusu skecin Show TV ekranlarında yayınlanmaya uygun görülmediği belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi: "Sosyal medyada eleştiri konusu yapılan Güldür Güldür skecinde yer alan ifadeler, kanal yönetimimizin yayın ön izlemesi neticesinde, program yapımcısı ile de mutabık kalınarak yayınlanmaya uygun görülmediğinden Show TV ekranlarında yayınlanmamıştır. Durumu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz."