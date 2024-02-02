Baba olan Kaan Urgancıoğlu: Öncesi eksikmiş gibi hissediyorum

"Yargı" dizisinin yıldızı Kaan Urgancıoğlu, iki ay önce ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ünlü isim, baba olduktan sonra hissettiklerini açıkladı.

Baba olan Kaan Urgancıoğlu: Öncesi eksikmiş gibi hissediyorum

Oyuncu Kaan Urgancıoğlu, sevgilisi Burcu Denizer ile haziran ayında sürpriz bir şekilde dünyaevine girmişti.

Nikah sonrası bebek bekledikleri ortaya çıkan ünlü çift, 8 Aralık'ta oğullarını kucaklarına aldı. İlk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, bebeklerine Ardıç adını verdi. Şimdilerde babalığın tadını çıkaran ve zaman zaman oğluyla pozlarını takipçileriyle paylaşan Urgancıoğlu, oğlunu kucağına aldıktan sonra hissettiklerini anlattı.

"BABALIK ÇOK GÜZEL BİR DUYGUYMUŞ"

Aramızda Kalmasın programına konuşan ünlü oyuncu, "Çok güzel bir duyguymuş. Daha öncesi eksikmiş gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı. Bebeğin bakımıyla ilgili de konuşan Kaan Urgancıoğlu, "Burcu öğrendiklerini bana aktarıyor. Geniş aile olduğumuz için tecrübeliydim diyebilirim" dedi.

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