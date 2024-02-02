Oyuncu Onur Büyüktopçu'dan sitem: Hep aynı rolü oynamamı istiyorlar

'Kiralık Aşk' dizisindeki 'Koriş' karakteriyle ismini duyuran Onur Büyüktopçu, kendisine başka bir diziden teklif gelmemesine sitem etti.

Oyuncu Onur Büyüktopçu'dan sitem: Hep aynı rolü oynamamı istiyorlar

Onur Büyüktopçu, 2015 yılında yayınlanan 'Kiralık Aşk' dizisindeki 'Koriş' karakteriyle tanındı. Büyüktopçu bir dönem 'Yemekteyiz' programının sunuculuğunu üstlendi.

Geçtiğimiz yıl yaz ayında televizyon projeleri için oyunculuk ya da sunuculuk teklifi gelmemesine sitem eden Onur Büyüktopçu bu defa 'Aramızda Kalmasın'a konuştu. Büyüktopçu, "Yapımcılar ya 'Koriş' gibi olmamı istiyorlar ya da başka rol getirmiyorlar. Yapımcıların da biraz silkelenmesi lazım. Herkesi aynı işte görmekten midem bulandı" dedi.

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