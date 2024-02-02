Haluk Levent telefonunu arabada unuttu: 'Getirene menemen yapacağım'

New York'taki konseri için ABD'ye uçmadan önce İstanbul'da havalimanında check-in işlemini yaptıktan sonra telefonunu arabasında unuttuğunu fark eden Haluk Levent, şoförünün de evine gitmiş olması nedeniyle telefonuna ulaşamadı.

Konseri iptal etmemek için telefonsuz uçağa binen Levent, yanındaki Bülent Çeçen'in telefonundan Twitter hesabına girdi ve yardım çağrısında bulundu.

GETİRENE MENEMEN

Sanatçının Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:

"Arkadaşlar iki saat önce başıma bir olay geldi sizinle paylaşmak istedim. Bu akşam New York konserim var. Ve ben havalimanında check-in işlemimi yaptıktan sonra yanımda telefonumun olmadığını fark ettim. Arabamda kalmış. Ve şoförüm de fark etmemiş olacak ki o da evine gitmiş. Konseri iptal etmemek için telefonsuz uçmak zorunda kaldım. Bu tweet'i yan koltuğumda oturan sevgili Bülent Çeçen sayesinde yazıyorum.

Kısaca bugün hiç kimse bana ulaşamayabilir. Bugün THY 15.10 uçağı ile New York'a uçacak bir yolcu varsa ve bu tweet'i okuyorsa buraya yazsın ona ulaşayım telefonumu getirsin isterim. Hatta bu akşam konserimin misafiri olsun. Hatta ona menemen yapayım."

TÜRK HAVA YOLLARI DEVREYE GİRDİ

Levent'in paylaşımı sonrası devreye giren THY, telefonu teslim alarak kendisine ileteceklerini bildirdi. THY destek ekibinin Levent'e yanıtı şöyle oldu:

Haluk Bey merhaba, hiçbir zaman eksik etmediğiniz ve iletişimi daim tuttuğunuz telefonunuzu size ulaştırmak için gerekli koordinasyonu sağladığımız belirtmek isterim. Telefonunuz sizlere ulaştırılmak üzere İstanbul Havalimanı yetkililerimizce teslim alınmış olup bir sonraki uçuşla teslim edilmek üzere yola çıkacaktır. Haluk Abimiz ile iletişimimiz hiç kopmasın.