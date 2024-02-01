Salih Güney'in torunu 27 yaşında vefat etti

Usta sanatçı Salih Güney'in torunu 27 yaşında kanser nedeniyle vefat etti.

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Salih Güney'in torunu 27 yaşında vefat etti

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, bugünkü köşe yazısında Yeşilçam'ın usta sanatçısı Salih Güney'in torunu Can Işık 27 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bülent Cankurt’un yazısı şu şekilde:

“Önceki akşam Los Angeles'tan çok acı bir haber aldım! Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Salih Güney'in henüz 27 yaşındaki torunu Can Işık'ın vefat ettiğini öğrendim. Salih Güney'in Zeynep Tedü ile evliliğinden olan kızı Ebru Işık ile ünlü iş insanı Uğur Işık'ın beş yıl süren evliliğinden dünyaya gelen Can'a, daha 12 yaşında kanser teşhisi konmuştu.

Salih Güney'in torunu 27 yaşında vefat etti - Resim : 1

Uğur Işık, bacağında kanserli tümör tespit edilen oğlu Can'ı annesi ile birlikte hemen New York'a tedaviye götürmüştü. Babası ve annesi ile birlikte o amansız hastalıkla mücadele eden Can'ın kanseri yendiğini duymuştum. Meğer bir süre önce kanser nüksetmiş.

Can, Los Angeles'taki bir hastanede tedavi altına alınmış. Ama ne yazık ki, bu kez bu illet hastalığı yenememiş. Uğur ve Ebru Işık, tedavi süresince yanından bir an olsun ayrılmadıkları oğulları Can'ı İstanbul'a getirip aile kabristanına defnedecek. Genç yaşta aramızdan ayrılan Can'a Allah'tan gani gani rahmet diliyorum.”

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