Merve Boluğur, 53 gün evli kaldığı Mert Aydın ile barıştı

Oyuncu ve şarkıcı Merve Boluğur, evlendikten 53 gün sonra boşandığı eski eşi DJ Mert Aydın ile barıştı. Boşandıktan sonra da sık sık görüşmeye devam eden ikili, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamakta ısrar ediyor.

"Acemi Cadı" dizisindeki Ayşegül karakteri ile adından söz ettiren Merve Boluğur, Küçük Sırlar, Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerdeki performansıyla da beğeni toplamıştı.

En beğenilen kadın oyuncular arasında yer alan ünlü isim, 2015 yılında Murat Dalkılıç ile nikah masasına oturmuştu.

Boluğur, 2 yıl sonra Dalkılıç'tan boşanmıştı.

Bu süreçte psikolojisi bozulan ve işten uzaklaşan Boluğur, daha sonra aşkı DJ Mert Aydın'da bulmuştu.

Aydın ile nikah masasına oturmuş ancak bu evliliğin sonu da boşanma ile bitmişti.

TV8'de ekrana gelen Aramızda Kalmasın programında yer alan habere göre, zaman zaman birlikte görüntülenen çifti ilişkilerine bir şans daha verdi. Uzun bir aranın ardından sonra yeniden bir araya gelen çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Barıştıklarını yakınlarından dahi gizleyen ikiliden Aydın, geçtiğimiz günlerde Boluğur'u takibe almış ancak fark edilince hemen takibi bırakmıştı.