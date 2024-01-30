Kızılcık Şerbeti oyuncusu Settar Tanrıöğen yeniden ameliyat oldu

Kızılcık Şerbeti'ndeki Abdullah karakteriyle tanınan oyuncu Settar Tanrıöğen, beyninde oluşan sıvı nedeniyle ameliyata alındı. Tanrıöğen beyin kanaması geçirmişti.

Kızılcık Şerbeti oyuncusu Settar Tanrıöğen yeniden ameliyat oldu

Kızılcık Şerbeti dizinde canlandırdığı Abdullah karakteri ile gündem olan oyuncu Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanamasının ardından yeniden ameliyat oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Tanrıöğen'in beyninde oluşan sıvı 1,5 saat süren yeni operasyon sonucu alındı. Yoğun bakımda tutulan Tanrıöğen'in sete ne zaman döneceği ise henüz belirsizliğini koruyor.

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