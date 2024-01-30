Teoman'ın başı dertte: Can güvenliğim tehlikede

Ünlü şarkıcı Teoman'ın başı saplantılı hayranıyla dertte. Savcılık Teoman'ı rahatsız eden kadın hakkında soruşturma başlattı.

Son Güncelleme:
Teoman'ın başı dertte: Can güvenliğim tehlikede

Ünlü şarkıcı Teoman kendisini takip eden ve sosyal medyada taciz eden hayranı A.A.'dan "Can güvenliğim tehlikede" diyerek şikayetçi oldu. Savcılık, Teoman’ın oturduğu semtte, bakkal ve markette adeta pusuya yatan saplantılı hayran hakkında soruşturma başlattı.

Sabah'tan Armağan Yılmaz haberine göre Teoman, kendisini sosyal medyadan sürekli rahatsız eden, ayrıca ev adresini öğrenen hayranı A.A.'yı savcılığa şikayet etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesine göre; A.A. adlı kadın, sosyal medyada Teoman'la ilgili taciz boyutuna varan mesajlar paylaşıyordu.

A.A. soyadını değiştirerek Teoman'ın soyadı olan 'Yakupoğlu'nu kullanmaya başladı. Sosyal medyada yalnızca Teoman'la ilgili içerikler paylaşan A.A, şarkıcının paylaşımlarının altına da "Cumartesi geleceğim, evde ol", "Canım seni görmek istiyor" şeklinde yorumlar yapmıştı.

Teoman'ın başı dertte: Can güvenliğim tehlikede - Resim : 1

Son Güncelleme:
Cahit Berkay'dan İklim Karaca'ya tepki: Aile yadigarlarını satan kadının ne olduğunu iyi bilen biriyim Cahit Berkay'dan İklim Karaca'ya tepki: Aile yadigarlarını satan kadının ne olduğunu iyi bilirim
Böreğiniz hamur gibi mi oluyor? İşte çıtır olmasını engelleyen hata Böreğiniz hamur gibi mi oluyor? İşte çıtır olmasını engelleyen hata
Tahta kaşık kullanırken dikkat! Tehlikeyi birçok kişi görmezden geliyor Tahta kaşık kullanırken dikkat! Tehlikeyi birçok kişi görmezden geliyor
ABD'de yapılan seçim anketine Taylor Swift damga vurdu ABD'de yapılan seçim anketine Taylor Swift damga vurdu
ÇOK OKUNANLAR
Canlı yayında son oy oranlarını açıkladı: Seçime iki ay kala iki parti yükselişe geçti! Canlı yayında son oy oranlarını açıkladı: Seçime iki ay kala iki parti yükselişe geçti!
Son Ankara anketinde sonuç bıçak sırtı: İşte bu pazar seçim olsa belediyeyi kazanacak parti! Son Ankara anketinde sonuç bıçak sırtı: İşte bu pazar seçim olsa belediyeyi kazanacak parti!
2024'ün astroloji haritası ortaya çıktı: İşte en önemli tarihler ve en şanslı burçlar 2024'ün astroloji haritası ortaya çıktı: İşte en önemli tarihler ve en şanslı burçlar
Otomobil alacaklar dikkat: Taşıt kredisi faiz oranları güncellendi! Otomobil alacaklar dikkat: Taşıt kredisi faiz oranları güncellendi!
Şimdiden cep yakıyor: İşte seçim sonrasına ertelenen zamlar Şimdiden cep yakıyor: İşte seçim sonrasına ertelenen zamlar