Teoman'ın başı dertte: Can güvenliğim tehlikede

Ünlü şarkıcı Teoman kendisini takip eden ve sosyal medyada taciz eden hayranı A.A.'dan "Can güvenliğim tehlikede" diyerek şikayetçi oldu. Savcılık, Teoman’ın oturduğu semtte, bakkal ve markette adeta pusuya yatan saplantılı hayran hakkında soruşturma başlattı.

Sabah'tan Armağan Yılmaz haberine göre Teoman, kendisini sosyal medyadan sürekli rahatsız eden, ayrıca ev adresini öğrenen hayranı A.A.'yı savcılığa şikayet etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesine göre; A.A. adlı kadın, sosyal medyada Teoman'la ilgili taciz boyutuna varan mesajlar paylaşıyordu.

A.A. soyadını değiştirerek Teoman'ın soyadı olan 'Yakupoğlu'nu kullanmaya başladı. Sosyal medyada yalnızca Teoman'la ilgili içerikler paylaşan A.A, şarkıcının paylaşımlarının altına da "Cumartesi geleceğim, evde ol", "Canım seni görmek istiyor" şeklinde yorumlar yapmıştı.