ABD'de yapılan seçim anketine Taylor Swift damga vurdu

ABD'de yapılan bir seçim anketinde Taylor Swift'in seçimlerde kilit rol oynayabileceği sonucu ortaya çıktı.

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ABD'de yapılan seçim anketine Taylor Swift damga vurdu

ABD’de yapılan bir seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Newsweek için Redfield & Wilton Strategies adlı araştırma şirketinin yaptığı anket çalışmasına Taylor Swift adeta damga vurdu.

Ankete katılım sağlayan 5 kişiden 1’inin Swift'in destekleyeceği başkan adayına oy vereceğini söylemesi dikkat çekti.

Seçmenlerin yüzde 18'i Taylor Swift'in desteklediği bir adaya oy verme olasılığının 'daha yüksek' veya 'önemli ölçüde daha yüksek' olduğunu söyledi.

ABD’de yapılacak seçimlerde 8 milyon yeni seçmenin yer alacağı belirtilirken, birçoğu ünlülerden etkilenen toplam 41 milyon Z kuşağı seçmeninin önemine dikkat çekildi.

Z kuşağına mensup seçmenler arasında Taylor Swift’in fikirlerinin önemli olduğu bildirildi.

Ankete katılanların yüzde 17'si ise Swift'in desteklediği bir adaya oy verme ihtimallerinin daha düşük olduğunu kaydetti.

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