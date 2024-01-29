Kenya'da dövüşçü boğa, eğitmenini öldürdü

Kenya'da Kakamega Senatörü Boni Khalwale'ye ait ödüllü boğa Inasio, bakıcısı ve eğitmeni olan 46 yaşındaki Kizito Moi'yi öldürdü.

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Kenya'da dövüşçü boğa, eğitmenini öldürdü

Kenya'da Kakamega Senatörü Boni Khalwale'ye ait ödüllü boğa Inasio saldırganlaştı ve uzun süredir bakıcısı ve eğitmeni olan 46 yaşındaki Kizito Moi'yi öldürdü.

Moi'nin cesedi incelenirken, boynunda, midesinde, sırtında, başında ve kalçasında ciddi yaralanmalara rastlandı. Beş yaşında ve 120 kilo ağırlığındaki boğa, yakın zamanda 1 Ocak 2024'te son şampiyon ilan edilmişti.

Senatör Khalwale, bu tür olayların nadir olduğunu söylerken, 30 yıl önce yaşanan son benzer olayı hatırlatarak, bu "nadir" olaydan duyduğu üzüntüyü şoku dile getirdi. Moi'nin kahvaltı sırasında yokluğu endişelere yol açtı ve ardından cesedi boğa ininde bulundu.

Senatör, "Bunu talihsiz bir kaza olarak değerlendiriyoruz; bir boğanın bakıcısını öldürmesi nadiren gerçekleşen bir olaydır. Hiçbir şeyi şansa bırakmamak için böyle bir olayda yapılması gereken tüm prosedürleri takip edeceğiz” dedi.

Geleneğe uygun olarak boğa güreşlerine katılan boğaların bakımını üstlenen kişi genellikle bekar ve çocuksuzdur. Senatör, merhumun iyi bir şekilde uğurlanması için Moi'nin aile üyeleriyle koordinasyon halinde olduğunu söyledi.

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