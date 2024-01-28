İddia: İsrail ve Hamas arasında tüm esirlerin serbest bırakılmasını içeren dört aylık ateşkes planı söz konusu

İsrail ve Filistin arasında tüm esirlerin serbest bırakılmasını içeren yaklaşık 4 aylık ateşkes planı üzerinde çalışıldığı iddia edildi.

İddia: İsrail ve Hamas arasında tüm esirlerin serbest bırakılmasını içeren dört aylık ateşkes planı söz konusu

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesinde yer alan haberde, İsrail ve Filistin arasında tüm esirlerin serbest bırakılmasını içeren yaklaşık 4 aylık ateşkes planı üzerinde çalışıldığı iddia edildi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ederken, ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi İsrail ve Filistin arasında yeni bir ateşkes planı hazırlandığı iddiasında bulundu.

Mısırlı yetkililere dayandırılan haberde, Mısır’ın İsrail ve Filistin arasında tüm esirlerin serbest bırakılmasını içeren yaklaşık 4 aylık ateşkes planı üzerinde çalıştıkları öne sürülerek, planın ilk etabında ateşkesin 6 hafta süreceği iddia edildi. 6 haftalık ateşkeste Gazze Şeridi’ndeki İsrailli kadın, çocuk ve yaşlıların serbest bırakılacağı ifade edilen haberde, bunun karşılığında ise İsrail’in Filistinli mahkumları serbest bırakacağı ve Gazze Şeridi’ne yardım akışının artırılmasına izin vereceği belirtildi.

Planın bir sonraki aşamasında ise Hamas'ın İsrailli askerleri serbest bırakacağı ve Gazze Şeridi’nde ölenlerin cansız bedenlerinin İsrail’e verilmesini içerdiği aktarılan haberde, Hamas'ın ABD'de de dahil olmak üzere uluslararası garantiler alacağı belirtilerek, bunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları nihai olarak sona ermesini sağlayacak kapsamlı bir anlaşmaya kapı aralayacağı ifade edildi.

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