Almanya'da 6 Şubat depremleri anması: Mağdurları hatırlamak ve yardım projelerine destek olmak istiyoruz

Türkiye, 2023 yılının 6 Şubat’ında büyük bir acıya boğuldu. Kahramanmaraş merkezli deprem 10 ili yerle bir etti. Komşu Suriye’de de yıkıma neden olan depremde resmi rakamlara göre sadece Türkiye’de 50 bini aşkın kişi hayatını kaybetti.

Depremin 1. Yılının dolmasına sayılı gün kala, şehirler hala yaralarını sarmayı, çadır ve konteynırlarda yaşayanlar ise güvenli konutlara yerleşmeyi bekliyor.

ALMANYA’DA ANMA VE YARDIM ETKİNLİĞİ

Almanya Köln’de, Kültür Forum’un organizasyonu ve birçok kurumun da desteğiyle bir anma etkinliği düzenlenecek. “Türkiye ve Kuzey Suriye’deki depremzedelerle dayanışma” etkinliği 5 Şubat’ta Am Botanischen Garten 1, Haltestelle Zoo/Flora Köln adresinde gerçekleşecek.

Etkinliğin selamlama konuşmasını, NRW Eyaleti Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Bakanı ve Başbakanlık Ofisi Şefi Nathanael Liminski yapacak.

“MAĞDURLARI HATIRLAMAK VE YARDIM PROJELERİNE DESTEK OLMAK İSTİYORUZ!”

Etkinlikle ilgili yapılan duyuruda “Türkiye-Suriye sınır bölgesinde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen yıkıcı depremin üzerinden bir yıl geçti. On binlerce kişi hayatını, milyonlarca kişi evini kaybetti. Bütün şehirler ve altyapılar yıkıldı ve kışın başlamasına rağmen birçok insan hala çadırlarda ve konteynerlerde yaşıyor. Harap olan bölge neredeyse Almanya kadar büyük. Dokuz milyondan fazla, BM'ye göre 5.2 milyon kişi depremin sonuçlarından etkilenmiş durumda ve halen yardıma muhtaç durumda. Ancak, sahada insanlara yardım etmeye devam eden girişimler var. Mağdurları hatırlamak ve yardım projelerine destek olmak istiyoruz!” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem