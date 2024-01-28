Ürdün'de 3 ABD askeri öldürüldü; Biden: Hesap soracağız

Ürdün'de, Suriye sınırına yakın bir bölgede bulunan ABD üssüne yapılan İHA saldırısında 3 ABD askeri öldürüldü. Saldırı sonrası açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, "Hiç şüpheniz olmasın ki sorumlulardan, kendi seçeceğimiz zamanda ve şekilde hesap soracağız" dedi.

Son Güncelleme:
Ürdün'de 3 ABD askeri öldürüldü; Biden: Hesap soracağız

Ürdün'de bulunan bir ABD üssüne yönelik insansız hava aracı ile yapılan saldırıda 3 ABD askeri hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

ABD Merkez Komutanlığı saldırı hakkında yaptığı açıklamada, "28 Ocak'ta Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırına yakın bir üsse düzenlenen saldırıda (drone) 3 ABD askeri öldü, 25 kişi de yaralandı" dedi.

Açıklamada ABD askerlerinin İsrail-Hamas savaşı sırasında düşman ateşi sonucu ilk kez hayatlarını kaybettiği belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden da İran destekli silahlı grupları saldırıdan sorumlu tuttu ve misilleme sözü verdi.

Başkan Biden yaptığı açıklamada, "Hiç şüpheniz olmasın; tüm sorumlulardan kendi seçeceğimiz şekilde ve zamanda hesap soracağız” dedi.

Etiketler
ABD Joe Biden
Son Güncelleme:
Taner Ölmez herkesi ağlatmıştı! Nihayet iyi haber geldi Taner Ölmez herkesi ağlatmıştı! Nihayet iyi haber geldi
İran Basra Körfezi'nde yabancı bayraklı bir tankere el koydu İran Basra Körfezi'nde yabancı bayraklı bir tankere el koydu
Almanya'da 6 Şubat depremleri anması: Mağdurları hatırlamak ve yardım projelerine destek olmak istiyoruz Almanya'da 6 Şubat depremleri anması
Böreğin hamur olmasına yol açıyor... Asla bu hatayı yapmayın Böreğin hamur olmasına yol açıyor... Asla bu hatayı yapmayın
ÇOK OKUNANLAR
Resmen deliriyorlar: En sinirli 5 burç açıklandı Resmen deliriyorlar: En sinirli 5 burç açıklandı
Şubat ayında paraya para demeyecek 4 burç belli oldu Şubat ayında paraya para demeyecek 4 burç belli oldu
Kulis: Emekli maaşına bir zam daha gündemde, konuşulan rakam ve tarih ortaya çıktı Emekli maaşına bir zam daha gündemde, konuşulan rakam ve tarih ortaya çıktı
Türkiye'de 27 modele kapılar kapandı: 2024'te satılamayacak otomobiller netleşmeye başladı 2024'te satılamayacak otomobiller netleşmeye başladı
Pazar ayini günüydü: Bir kişinin hayatını kaybettiği kilise saldırısında gözaltı Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı: Bir kişi yaşamını yitirdi, yayın yasağı geldi