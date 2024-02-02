Kemal Doğulu'nun sadece kendisinin eğlendiği konseri alay konusu oldu

Moda programında jüri üyeliği yaparak tanınan Kemal Doğulu'nun konserine gelen kişilerin hiç eğlenmemeleri ve donuk bir suratla fotoğraf çekmeleri dikkat çekti.

Oyuncu Kadir Doğulu'nun da ağabeyi olan Kemal Doğulu, geçtiğimiz günlerde Denizli'de kadınlar matinesi adıyla konser verdi.

Kemal Doğulu'nun, konserde sadece kendisinin eğlendiği anlar dikkatlerden kaçmadı.

Kemal Doğulu sahnede şarkı söyleyip dans ederken, ortamda bulunan kadınların eğlenmedikleri ve yüzlerinin hiç gülmediği anlar sosyal medyada gündem oldu. Kemal Doğulu ise sosyal medyada alay konusu olduğu o anlar için herhangi bir açıklamada bulunmadı.