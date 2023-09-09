Eda Ece anne oluyor

Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer geçtiğimiz haziran ayında İstanbul'da bir otelde dünyaevine girdi. Ünlü çiftin bebek beklediği bildirildi.

Son Güncelleme:
Eda Ece anne oluyor

Yaklaşık 4 yıldır birlikte olan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, 21 Haziran'da Beşiktaş'ta lüks bir otelde dünyaevine girdi. Ece’nin nikâh şahitliğini menajeri Gaye Sökmen, Melda Narmanlı Çimen, Ayşegül Aldinç ve Merve Karakimseli yaptı. Buğrahan Tuncer’in nikah şahitleri ise; Tuncay Özilhan, Yunus Emre Sonsırma ve Selçuk Karakimseli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberi göre ünlü çift bebek bekliyor.

Yaz sonunda anne olacağı haberini alan Ece'nin bir aylık hamile olduğu bildirildi. Oyuncu, rol aldığı Yasak Elma dizisinin bir sezon daha uzatılmasını istememiş, evlenip bebek yapmak için oyunculuğa ara verme kararı almıştı.

Ünlü çiftten henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Son Güncelleme:
Melis Sezen'e bomba partner! Magazin dünyası bunu konuşacak
Melis Sezen'e bomba partner! Magazin dünyası bunu konuşacak
Cem Yılmaz emekli maaşını açıkladı: "Allah bereket versin"
Cem Yılmaz emekli maaşını açıkladı: "Allah bereket versin"
Çamaşır makinesine asla koymayın! İşte makineye zarar veren 5 şey
Çamaşır makinesine asla koymayın! İşte makineye zarar veren 5 şey
ÇOK OKUNANLAR
Oğlu, annesini öldürmüş: Eski belediye başkanı çatıdan atlayarak intihar etti Oğlu, annesini öldürmüş: Eski belediye başkanı çatıdan atlayarak intihar etti
Emekli maaş zammı için 3’lü artış formülü: 'Cumhuriyet İkramiyesi' miktarı belli oldu! Emekli maaş zammı için 3’lü artış formülü: 'Cumhuriyet İkramiyesi' miktarı belli oldu!
Sıfır Bir ve Kıyma dizisi oyuncusu Ulaş Ünal, havaalanında bir avukatın cüzdanını çaldı Sıfır Bir ve Kıyma dizisi oyuncusu Ulaş Ünal, havaalanında bir avukatın cüzdanını çaldı
İkinci el otomobil piyasasında fiyatlar düştü, satışlar fren yaptı! İkinci el otomobil piyasasında fiyatlar düştü, satışlar fren yaptı!
Çalışmada sona gelindi: Öğrencilerin alabileceği vergisiz telefon modelleri ortaya çıktı Çalışmada sona gelindi: Öğrencilerin alabileceği vergisiz telefon modelleri ortaya çıktı