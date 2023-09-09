Eda Ece anne oluyor

Yaklaşık 4 yıldır birlikte olan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, 21 Haziran'da Beşiktaş'ta lüks bir otelde dünyaevine girdi. Ece’nin nikâh şahitliğini menajeri Gaye Sökmen, Melda Narmanlı Çimen, Ayşegül Aldinç ve Merve Karakimseli yaptı. Buğrahan Tuncer’in nikah şahitleri ise; Tuncay Özilhan, Yunus Emre Sonsırma ve Selçuk Karakimseli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberi göre ünlü çift bebek bekliyor.

Yaz sonunda anne olacağı haberini alan Ece'nin bir aylık hamile olduğu bildirildi. Oyuncu, rol aldığı Yasak Elma dizisinin bir sezon daha uzatılmasını istememiş, evlenip bebek yapmak için oyunculuğa ara verme kararı almıştı.

Ünlü çiftten henüz resmi bir açıklama gelmedi.