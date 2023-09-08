Cem Yılmaz emekli maaşını açıkladı: "Allah bereket versin"

En düşük 7 bin 500 TL olan emekli maaşı ile milyonlarca vatandaş geçinmeye çalışıyor.

Komedyen Cem Yılmaz emekli maaşını açıklayarak, ironide bulundu.

Son filminin setinden fotoğrafını paylaşan Cem Yılmaz, emekli maaşının 12 bin 800 TL olduğunu açıkladı.

Cem Yılmaz paylaşımına, "1996'dan beri setteyim. Etti mi sana 27 sene... Maaş 12 bin 800 TL. Allah bereket versin" notunu düştü.