Icardi'nin kız kardeşine yanlışlıkla kraliyet nişanı verildi

İspanya'da Dünya Kupası şampiyonu olan milli takımın kaptanı Ivana Andres yerine Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin kız kardeşi Ivana Icardi'ye Kraliyet Spor Liyakat Nişanı verildi.

Marca'da yer alan habere göre, skandal hata sonrası İspanya resmi gazeteden özür mesajı yayınladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Ivana Icardi, "Gerçekten oldu! Böyle bir konuda nasıl yanılıyor olabilirler? Arkadaşlarımın ve tanıdıklarımın bugün beni doğum günümden daha çok kutlamasına katlanmak zorunda kaldığım için şimdi bir madalya istiyorum" ifadelerini kullandı.

Madalyanın asıl sahibi olan Ivana Andres ise yaşananlara tepki gösterdi. Hatanın düzeltilmesi sonrası devlet nişanı Andres'e verildi.