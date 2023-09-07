Sosyeteyi şoke eden ölüm: Bennu Gerede'nin eski eşi Cem Büyükhanlı hayatını kaybetti

Büyükhanlı Holding'in varisi, Bennu Gerede'nin eski eşi Cem Büyükhanlı hayatını kaybetti.

Bennu Gerede eski eşi Cem Büyükhanlı'nın ölümünü sosyal medya hesabından duyurdu.

Gerede yaptığı paylaşımda, "Sevgili Cem'im, Gerçekten parlayan bir ışıktın, olağanüstü yetenekli. Ancak ağır bir acı yükü taşıyordun. Çok büyük acı çeken bir ruh, kafese kapatılmış bir hayvan gibiydin, bu dünyanın taşıyamayacağı kadar uçsuz bucaksızdın. Bu gezegende birlikte birlikte geçirdiğimiz zaman iin minnettarım ve umarım bir sonraki yolculuğunda aradığın sevgiyi ve huzuru bulursun.

Kalbimde sonsuza kadar özel bir yerin olacak. Huzur içinde yat." dedi.