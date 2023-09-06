Usta oyuncu Mustafa Uzunyılmaz, yolda yürürken kalp krizi geçirdi!

“Geniş Aile”, “Kaygısızlar”, “Gülşen Abi” ve ‘’Vay Anam Vay’’ gibi dizilerde rol alan usta oyuncu Mustafa Uzunyılmaz, yolda yürürken kalp krizi geçirdi.

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Usta oyuncu Mustafa Uzunyılmaz, yolda yürürken kalp krizi geçirdi!

Pek çok dizi ve filmde rol alan 63 yaşındaki usta sanatçı Mustafa Uzunyılmaz yolda yürürken fenalaşınca apar topar hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi yapılan Mustafa Uzunyılmaz‘ın kalbine stent takıldı.

STENT TAKILDI

2009 yılında 16. Adana Altın Koza Film Festivali’nde ''Kız Kardeşim'' filminde oynadığı ‘Kazım’ rolü ile ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nü alan usta oyuncunun kalbine stent takıldığı öğrenildi.

MUSTAFA UZUNYILMAZ KİMDİR?

1960 yılında Trabzon’da dünyaya gelen Mustafa Uzunyılmaz, İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde eğitimini tamamladı.

‘Kaygısızlar’ adlı diziyle ekran hayatına başlayan Uzunyılmaz, ‘Vay Anam Vay’ isimli dizide ‘Kadir’ karakteriyle izleyicinin beğenisini kazandı. Zeki Demirkubuz'un yazıp yönettiği ‘Kader’ filminde Uğur'un babası rolüyle büyük beğeni kazanmıştır. Ayrıca "Her Daim" repliğiyle ‘Geniş Aile’ dizisine ‘Kahveci Devir Abi’ tanınırlığını arttırmıştır.

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