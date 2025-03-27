Deniz Akkaya'nın Kızına Hapis Cezası: Kararı Sevinçle Karşıladı

Eski manken Deniz Akkaya ile kızı Ayşe Önbilgin arasında yaşananlar ülke gündemine bomba gibi düşmüştü.

Deniz Akkaya, kızı Ayşe'nin kendisini darbettiğini ve balkona kilitlediğini iddia etmişti. Ayşe Önbilgin ise annesinin kendisini dövdüğünü açıklamıştı.

İstanbul 1. Çocuk Mahkemesi'ndeki davada karar çıktı. Deniz Akkaya davaya ilişkin kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

HAPİS CEZASI

Ayşe Önbilgin, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıl hapis cezası aldı. Yaşı küçük olduğu gerekçesiyle ceza 10 aya indirildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı. Ayşe Önbilgin, 3 yıl süreyle denetim altında tutulacak.

ADETA SEVİNÇTEN HAVALARA UÇTU!

Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından hakim ve savcılara tekrar teşekkür ederek açıklamada bulundu. Kararı sevinçle karşılayan Akkaya, "Adaletin tam da şu günlerde sorgulandığı zamanlardan geçerken, bu kararla beni kadınlık onurumu bana geri teslim eden, hakim ve savcılara tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

Deniz Akkaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklaması şöyle:

"Tevazu göstermeyeceğim. Tam 15 senedir, kendi anne babamın bana göstermediği tüm ilgi, şefkat ve maddi manevi insanüstü destekle, tek başıma ve üstelik bu iğrenç adamın mobbingine maruz kalarak bir çocuk yetiştirdim. Dünyanın geldiği şu durumda, ergenlerin genel olarak zor bir süreç geçirdiğini hepimiz görüyoruz.

Bu süreç, eğer benim kontrolümde olsaydı bu cezayı almadan bitecekti. Kızıma bu cezayı alacağını, onun yerine benden özür dileyip babasının hukuki süreci olması gerektiği gibi bitirerek pasaportunu alarak yurt dışında okumasına izin vermesini istemiştim. Ancak o ahlaksız adam, çocuğun üstün hayrını düşünmediği için, annenin üzerindeki psikopatça saplantısı nedeniyle konuya devam etti. Ve ortak kızımız, annesine uyguladığı şiddet ve özgürlüğünden mahrum bırakması nedeniyle ceza aldı.

Bundan sonra herkes kendi kaderini kendi seçtiği yolda yaşayacaktır. Ben bir anneyim ama bir yandan kalbi çok kırık ve aynı zamanda mağdur edilmiş, kullanılmış, tüm iyi niyetleri yerle bir edilmiş, güven duygusunu bir daha nasıl inşa edeceğini bilmeyen bir kadınım. Adaletin tam da şu günlerde sorgulandığı zamanlardan geçerken, bu kararla bana kadınlık onurumu geri teslim eden hâkim ve savcılara tekrar teşekkür ediyorum.

Bana bu süreçte yapılan tüm aşağılık operasyonları sahiplerine dönecektir. Sizin yakanızdan, bir dilim ekmeğe muhtaç olana kadar peşinizde olacağımı biliniz. Zafer, sabreden ve kalbinin iyiliğini kaybetmeyenler içindir."