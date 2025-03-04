Deniz Akkaya'ya Büyük Şok, Selin Ciğerci Kaosunda Son Perde
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve eski manken Deniz Akkaya arasındaki ‘hakaret’ davasında yeni bir gelişme yaşandı. Fenomen Selin Ciğerci'ye hakaretten yargılanan Deniz Akkaya için 2 yıl 2 ay hapis cezası talep edildi. İşte magazin dünyasının gündemine bomba gibi düşen davanın detayları…
Kaynak: HaberTürk
HaberTürk’ye yer alan habere göre, Deniz Akkaya ve Selin Ciğerci arasındaki hakaret davasında, Akkaya’nın ‘sesli, yazılı ve görüntülü bir iletişim aracıyla alenen hakaret’ suçundan 2 yıl 2 ay hapis cezası alması talep edildi.
'TAŞIYICI ANNE' KRİZİ
Eski manken Deniz Akkaya bir programda canlı yayında çocuk sahibi olmak isteyen sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci hakkında dikkat çeken bir açıklama yapmıştı.
Deniz Akkaya, Ciğerci’nin Bodrum'daki evinde bir kadını eltisi olarak tanıttığını, o kadına taşıyıcı yaptırdığını öne sürmüştü.
'HIRSIZ' DAVASI
Akkaya’nın “Senin çocuğun olmaz” sözünün ardından sessizliğini bozan Selin Ciğerci “Sana ne” diyerek ateş püskürmüştü.
İki isim arasındaki gerilim burada sınırlı kalmamış, Selin Ciğerci Deniz Akkaya’nın 2021 yılında sosyal medya paylaşımlarında kendisine ‘hırsız’ dediğini öne sürerek şikayetçi olmuştu.
Selin Ciğerci’ye hakaretten yargılanan Deniz Akkaya’nın davasında savcılık mütalaasını açıkladı. Akkaya'nın sesli, yazılı ve görüntülü bir iletişim aracıyla alenen hakaret suçundan 2 yıl 2 ay hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
Mütalaada, Deniz Akkaya'nın Selin Ciğerci'ye yönelik alenen hakaret eyleminde bulunduğu ifade edildi. Öte yandan duruşma, savunmaların hazırlanması için ertelendi.