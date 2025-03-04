Deniz Akkaya'ya Büyük Şok, Selin Ciğerci Kaosunda Son Perde

'TAŞIYICI ANNE' KRİZİ

Eski manken Deniz Akkaya bir programda canlı yayında çocuk sahibi olmak isteyen sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci hakkında dikkat çeken bir açıklama yapmıştı.

Deniz Akkaya, Ciğerci’nin Bodrum'daki evinde bir kadını eltisi olarak tanıttığını, o kadına taşıyıcı yaptırdığını öne sürmüştü.