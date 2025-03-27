Demet Şener Soluğu İspanya’da Aldı

Bir dönemin ünlü modellerinden Demet Şener, 2005 yılında milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile hayatlarını birleştirme kararı alarak evlenmişti. İkilinin 2006 yılında İrem ve 2009 yılında ise Ömer isimli iki çocukları dünyaya gelmişti. Ünlü çift 2018 yılında ise boşanma kararı alarak evliliğini sonlandırdı.

OĞLU BABASININ İZİNDEN GİTTİ

İki ismin oğlu Ömer Kutluay ise babasının izinden giderek basketbolcu olmaya karar verdi. Büyük bir potansiyel taşıyan Ömer Kutluay 2013 yılında henüz 14 yaşındayken Real Madrid alt yapısına transfer olarak kariyeri açısından büyük bir adım attı.

27 Mart 2009 doğumlu olan Ömer Kutluay’a ise annesi Demet Şener’den büyük bir sürpriz geldi. Hayatını Madrid’de sürdüren oğlu Ömer’in doğum günü için Madrid’e giden Şener, oğluna da büyük bir sürpriz yapmış oldu.

OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜ İÇİN MADRİD’E UÇTU

Oğluna yaptığı sürpriz ziyareti sosyal medya hesabından duyuran Şener, oğluyla olan fotoğraflarını da paylaştı.

Paylaşımında “İYİ ki doğdun Ömer’im” diyerek oğlunun doğum gününü kutlayan Şener, “Bugün koşarak sana geldim. İlk defa doğum gününde ayrı olacağımızı düşünürken sana bu sürprizi yapmış olmanın mutluluğunu anlatamam. Seni çok çok çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

‘BAŞARDIĞIN ŞEYLER İÇİN KENDİNLE GURUR DUY’

Şener, oğlunun bu yaşına kadar harika şeyleri başardığı için kendiyle gurur duyması gerektiğini de belirterek, “Yolun başarılarla dolu olsun, hep yanındayım, tüm kalbimle” ifadeleriyle paylaşımını noktaladı.