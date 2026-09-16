Danla Bilic’ten Hayranlarını Endişelendiren Paylaşım! Yeniden Ameliyat Oldu

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İçerik üreticisi Danla Bilic, bir süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle yeniden ameliyat olduğunu duyurdu. Hastane odasından paylaşım yapan Bilic, “Sabah bir ameliyat oluverdik dar arada” ifadelerini kullandı. Bilic daha önce de kalçasına yaptırdığı Aquafilling dolgu işleminin ardından çeşitli komplikasyonlar yaşadığını ve bu nedenle birden fazla operasyon geçirdiğini açıklamıştı.

AQUAFILLING İŞLEMİ SONRASI SAĞLIK SORUNLARI YAŞADI

Yaptırdığı dolgu işleminin vücuduna yayıldığını belirten Bilic, süreç boyunca çeşitli sağlık problemleri yaşadığını anlatmıştı. Daha önce yaptığı bir açıklamada dolgu maddesine ilişkin, “Çok yasaklı bir maddeymiş. Sürekli ismi değiştirilip ülkeye sokulan ve vücuda asla enjekte edilmemesi gereken bir maddeymiş” ifadelerini kullanmıştı.

YÜKSEK ATEŞ VE ENFEKSİYON NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Benzer işlemleri yaptırmayı düşünenlere de uyarıda bulunan Bilic, önceki dönemde yüksek ateş ve enfeksiyon şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı. O dönemde yaşadıklarını anlatan Bilic, “Önceki ameliyattaki dikiş izimden dolgu ve enfeksiyon akıyordu” demişti. Bilic’in son paylaşımında ise geçirdiği yeni ameliyatın nedenine ilişkin herhangi bir ayrıntı yer almadı.

Kaynak: Haber Merkezi