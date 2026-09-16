Kadir İnanır Mal Varlığını Kime Bıraktı? 3 Sır Vasiyet Yarın Beykoz'da Açılıyor

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Türk sinemasının sert bakışlı jönü Kadir İnanır'ın vefatının ardından, tüm Türkiye'nin merakla beklediği miras ve vasiyet detayları nihayet gün yüzüne çıkıyor.

Senelerce Türk sinemasına damga vuran usta ismin, geçmiş yıllarda hukuki olarak garanti altına aldığı dilekleri adli makamlarca okunacak. Miras hukukuna uygun şekilde gerçekleştirilecek celsede, usta ismin bankadaki yüklü miktardaki nakit varlığı, gayrimenkulleri ve kültürel değere sahip özel eşyalarının yeni sahipleri belirlenecek.

YARIN SABAH 3 AYRI VASİYETNAME BİRDEN OKUNACAK

NTV'de yer alan habere göre, usta sanatçının 2015 yılında bir adet, sağlık sorunlarının baş gösterdiği 2022 yılında ise iki farklı dönemde olmak üzere toplam 3 ayrı resmi vasiyetname hazırlattığı öğrenildi. Yarın sabah saatlerinde Beykoz Adliyesi'nde yapılacak özel celsede bu 3 vasiyet birden açılarak içeriği mirasçılarına ve kamuoyuna duyurulacak.

Böylece uzun süredir hayat arkadaşı olan Jülide Kural ve akrabaları arasındaki miras paylaşımının yasal hatları çizilecek.

3 BİN PARÇALIK KURBAĞA KOLEKSİYONU VE LÜKS SAATLER

Kadir İnanır'ın mirası sadece ev ve arsalardan oluşmuyor. Sanatçının yıllar içinde biriktirdiği ve maddi-manevi değeri oldukça yüksek olan özel koleksiyonlarının kime kalacağı merak konusu oldu. Yarın açılacak vasiyetle netleşecek özel koleksiyon kalemleri şunlar:

Kurbağa Figürü Koleksiyonu: Farklı ülkelere yaptığı seyahatlerden topladığı, yaklaşık 3 bin parçadan oluşan dünyaca ünlü kurbağa figürleri,

Farklı ülkelere yaptığı seyahatlerden topladığı, yaklaşık 3 bin parçadan oluşan dünyaca ünlü kurbağa figürleri, Aksesuarlar: Yıllarca yanından ayırmadığı dünyaca ünlü lüks marka saatleri ve imzası haline gelen özel işlemeli yüzükleri,

Yıllarca yanından ayırmadığı dünyaca ünlü lüks marka saatleri ve imzası haline gelen özel işlemeli yüzükleri, Özel Parçalar: Sinema dönemlerinden kalma hatıraları ve antika çakmak koleksiyonu.

15 Nisan 1949'da Ordu Fatsa'da doğan Kadir İnanır, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 1967'de Ses dergisi birinciliğiyle sinemaya adım attı. Türkan Şoray ile başrolünü paylaştığı "Kara Gözlüm" ile başlayan efsanevi ortaklık, Türk sinema tarihinin en büyük şaheserlerinden biri olan "Selvi Boylum Al Yazmalım" ile zirveye ulaştı. Kariyeri boyunca "Tatar Ramazan", "Dila Hanım", "Yılanların Öcü" gibi 180'den fazla sinema filminde rol alan usta oyuncu, son olarak 2019 yılında "Kapı" filmiyle beyaz perdede boy göstermişti.

Kaynak: NTV