Soner Olgun İçin Sevenlerini Üzen Haber! Eski Eşi Son Durumunu Açıkladı

Pankreas kanseri tedavisi gören 67 yaşındaki müzisyen Soner Olgun, yüksek ateş nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındıktan sonra evine döndü. Eski eşi Özlem Koldaş, Olgun’un sağlık durumunun kritik olduğunu belirtirken, sanatçının 24 saat hemşire gözetiminde ve ailesiyle birlikte olduğu açıklandı.

Son Güncelleme:
Soner Olgun İçin Sevenlerini Üzen Haber! Eski Eşi Son Durumunu Açıkladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören 67 yaşındaki müzisyen Soner Olgun’un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi. Olgun’un 30 Ağustos’ta yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, durumunun ağırlaşmasının ardından 1 Eylül’de yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Sanatçının yoğun bakım sürecinde bilincinin açık olduğu belirtildi. Olgun’un tedavi sürecindeki en büyük destekçilerinden biri ise eski eşi Özlem Koldaş oldu. Boşanmalarına rağmen Olgun’la bağını sürdüren Koldaş, sanatçının sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Soner Olgun İçin Sevenlerini Üzen Haber! Eski Eşi Son Durumunu Açıkladı - Resim : 1

'BENİ BURADAN ÇIKARIN' DEDİ

Koldaş, yoğun bakımda kızının babasını görmesine izin verildiğini ve Olgun’un kızını gördüğünde ilk olarak “Beni buradan çıkarın” dediğini aktardı. Doktorların değerlendirmesinin ardından ve kızlarının imzasıyla Olgun’un yoğun bakımdan normal odaya alınması sağlandı. Koldaş, sanatçının normal odaya geçmesinden iki gün sonra tek isteğinin evine dönmek olduğunu söyledi. Olgun’un “Beni evime götürün” dediğini belirten Koldaş, bu isteğin yerine getirildiğini ve sanatçının evinde ihtiyaç duyabileceği tüm tıbbi koşulların hazırlandığını açıkladı.

Soner Olgun İçin Sevenlerini Üzen Haber! Eski Eşi Son Durumunu Açıkladı - Resim : 2

24 SAAT HEMŞİRE GÖZETİMİNDE

Soner Olgun’un şu anda kendi evinde bulunduğu ve 24 saat hemşire gözetiminde olduğu belirtildi. Özlem Koldaş’ın da sanatçının yanında olduğu, ailesi ve yakınlarının Olgun’u yalnız bırakmadığı aktarıldı. Koldaş, “Şu anda kendi evinde… Olmak istediği yerde, sevdiklerinin arasında. Onun istediği yerde olmasını sağlayabilmiş olmak benim için çok kıymetli. Evet, durumu çok kritik. Ama şu an bizim için en önemli şey onun huzuru, konforu ve sevgiyi hissetmesi” ifadelerini kullandı. Özlem Koldaş ayrıca Soner Olgun’un sevenlerinden dua etmelerini ve güzel dileklerini eksik etmemelerini istedi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
şarkıcı Hastane
Son Güncelleme:
Kıvanç Tatlıtuğ’un Evinde İş Kazası İddiası! Tadilat Sırasında İşçi Çatıdan Düştü: Avukatından Dikkat Çeken Açıklama Kıvanç Tatlıtuğ’un Evinde İş Kazası İddiası
Fırat Tanış’tan Yıllar Sonra Gelen Çarpıcı Sözler! Alkol Tedavisi Kararında İlker Ayrık’ın Rolünü İlk Kez Anlattı Fırat Tanış Alkol Bağımlılığı Sürecini Anlattı
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Tabela Kurultay Yapılmadan Değişebilir: YENİ Parti'de Yargıtay Alarmı Tabela Kurultay Yapılmadan Değişebilir: YENİ Parti'de Yargıtay Alarmı
Ankara’da Sıcak Saatler: CHP, 'Butlan Davası'nı Yargıtay’a Taşımaktan Vazgeçti CHP, 'Butlan Davası'nı Yargıtay’a Taşımaktan Vazgeçti
Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Kurtlar Vadisi Pusu Gündemde! Mezarın Açıldığı Gün 'Tarihi İnfaz' Videosu Paylaşıldı, Apar Topar Silindi Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Kurtlar Vadisi Pusu Gündemde
11 İlde Çete Avı! 4 Büyük Suç Örgütüne Darbe, 106 Gözaltı 4 Büyük Suç Örgütüne Darbe, 106 Gözaltı
MASAK Raporu Oyunu Bozdu: 17 Milyar 750 Milyon Liralık Yasa Dışı Bahis Vurgunu 17 Milyar 750 Milyon Liralık Yasa Dışı Bahis Vurgunu