Soner Olgun İçin Sevenlerini Üzen Haber! Eski Eşi Son Durumunu Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören 67 yaşındaki müzisyen Soner Olgun’un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi. Olgun’un 30 Ağustos’ta yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, durumunun ağırlaşmasının ardından 1 Eylül’de yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Sanatçının yoğun bakım sürecinde bilincinin açık olduğu belirtildi. Olgun’un tedavi sürecindeki en büyük destekçilerinden biri ise eski eşi Özlem Koldaş oldu. Boşanmalarına rağmen Olgun’la bağını sürdüren Koldaş, sanatçının sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

'BENİ BURADAN ÇIKARIN' DEDİ

Koldaş, yoğun bakımda kızının babasını görmesine izin verildiğini ve Olgun’un kızını gördüğünde ilk olarak “Beni buradan çıkarın” dediğini aktardı. Doktorların değerlendirmesinin ardından ve kızlarının imzasıyla Olgun’un yoğun bakımdan normal odaya alınması sağlandı. Koldaş, sanatçının normal odaya geçmesinden iki gün sonra tek isteğinin evine dönmek olduğunu söyledi. Olgun’un “Beni evime götürün” dediğini belirten Koldaş, bu isteğin yerine getirildiğini ve sanatçının evinde ihtiyaç duyabileceği tüm tıbbi koşulların hazırlandığını açıkladı.

24 SAAT HEMŞİRE GÖZETİMİNDE

Soner Olgun’un şu anda kendi evinde bulunduğu ve 24 saat hemşire gözetiminde olduğu belirtildi. Özlem Koldaş’ın da sanatçının yanında olduğu, ailesi ve yakınlarının Olgun’u yalnız bırakmadığı aktarıldı. Koldaş, “Şu anda kendi evinde… Olmak istediği yerde, sevdiklerinin arasında. Onun istediği yerde olmasını sağlayabilmiş olmak benim için çok kıymetli. Evet, durumu çok kritik. Ama şu an bizim için en önemli şey onun huzuru, konforu ve sevgiyi hissetmesi” ifadelerini kullandı. Özlem Koldaş ayrıca Soner Olgun’un sevenlerinden dua etmelerini ve güzel dileklerini eksik etmemelerini istedi.

Kaynak: Haber Merkezi