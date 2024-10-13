CIA Gözüne Türk Oyuncuyu Kestirmiş: Gerçek Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

2002-2019 yılları arasında yayınlanan Çocuklar Duymasın’da Mary karakteriyle ünlenen ünlü oyuncu Demet Tuncer, Habertürk'e verdiği röportajda üniversitede siyasal bilgiler eğitimi görürken profesöründen aldığı şaşırtıcı teklifi ilk kez açıkladı.

“CIA BENİ İSTEDİ”

Tuncer, "Uluslararası güvenlik dersimize giren ve CIA’de analist olarak çalışan profesörle birkaç makalede birlikte çalışmıştık. İstihbaratın insan unsuruna olan merakımı fark etmiş olmalı ki, benimle çalışmaya devam etti. İnsanları okumak, psikolojik kalıplarını analiz etmek ve beden dillerini anlamak beni her zaman heyecanlandırıyordu ve bu konuda oldukça başarılıydım. Kariyer haftasında, hocam bana ilginç bir soruyla yaklaştı: 'Demet, ajans için çalışmak ister misin?' Soruya şaşırarak 'Benim ajansla ne işim olabilir ki? Ne boyum uzun, ne yapım mankenlere uygun,' dedim. Sonrasında profesör, Merkez İstihbarat Ajansı’nın (CIA) neden beni istediğini açıkladı" ifadelerini kullandı.

"NE AİLEMİ NE DE ÜLKEMİ SATARIM"

Teklifi ilk duyduğunda bu durumun kendisini heyecanlandırdığını dile getiren Tuncer, düşündükçe teklife anlam veremediğini dile getirdi.

Hocasının kendisini ikna etmek için “Seni ülkende üst düzey bir bürokrat ya da diplomat yaparlar ve zamanı geldiğinde senden sadece tek bir şey isterler” sözlerini kullandığını belirten Tuncer, bu düşüncenin midesini bulandırdığını dile getirdi.

Tuncer’in teklife verdiği cevap ise “Üzgünüm, ben ne ailemi ne de ülkemi satarım” oldu.

Kaynak: Habertürk