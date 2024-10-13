Türk Oyuncular 'Dünyanın En Güzel 100 Kadını' Listesinde! O İsim Şaşırttı
'Dünyanın En Güzel 100 Kadını'nı belirleyen yeni bir liste hazırlandı. Listede bu yıl 5 Türk oyuncu da yer alırken, onlardan biri daha önce hiç böyle bir listeye girmemesi nedeniyle şaşırttı.
Her sene düzenlediği anketle hayranların oylarıyla seçilen "Dünyanın En Güzel 100 Kadını" listesini oluşturan TC Candler, bu sefer Independent Critics ile ortak hazırladığı ve güzellik alanında çalışan bir grup jüri tarafından belirlenen yeni listesini yayımladı.
ABD'li oyuncu Alexandra Daddario "dünyanın en güzel kadını" seçilirken, birçok ülkeden ünlü kadının dahil olduğu listede Türkiye'den de 5 isim yer aldı. Daha önce de bu tarz listelerde gördüğümüz ünlü isimlerin yanı sıra, 19 yaşındaki oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, ilk kez bu listeye girdi. Üstelik, Türk kadınlar arasında en yüksek sıralamaya sahip isim oldu.
"Dünyanın En Güzel 100 Kadını" listesine giren Türk isimler ve sıralamaları şu şekilde:
97 - Afra Saraçoğlu
78 - Özge Yağız
69 - Sıla Türkoğlu
52 - Hande Erçel
42 - Su Burcu Yazgın Coşkun
Kaynak: Sözcü