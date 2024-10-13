Türk Oyuncular 'Dünyanın En Güzel 100 Kadını' Listesinde! O İsim Şaşırttı

Her sene düzenlediği anketle hayranların oylarıyla seçilen "Dünyanın En Güzel 100 Kadını" listesini oluşturan TC Candler, bu sefer Independent Critics ile ortak hazırladığı ve güzellik alanında çalışan bir grup jüri tarafından belirlenen yeni listesini yayımladı.

ABD'li oyuncu Alexandra Daddario "dünyanın en güzel kadını" seçilirken, birçok ülkeden ünlü kadının dahil olduğu listede Türkiye'den de 5 isim yer aldı. Daha önce de bu tarz listelerde gördüğümüz ünlü isimlerin yanı sıra, 19 yaşındaki oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, ilk kez bu listeye girdi. Üstelik, Türk kadınlar arasında en yüksek sıralamaya sahip isim oldu.

"Dünyanın En Güzel 100 Kadını" listesine giren Türk isimler ve sıralamaları şu şekilde:

97 - Afra Saraçoğlu

78 - Özge Yağız

69 - Sıla Türkoğlu

52 - Hande Erçel

42 - Su Burcu Yazgın Coşkun

Kaynak: Sözcü