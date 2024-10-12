Üçüncü Şahısların Eşinize İlgisinden Keyif Alır mısınız?

Sibel Arna’nın programına konuk olan Hazal Kaya, eşi Ali Atay’la ilişkisini anlatırken, “Aynı masada oturduğum biri Ali’ye asılırsa çok eğlenirim. ‘Doğru mu görüyorum, kocama mı asılıyorsun’ diye sorarım. Ali de o kadar tatlı ki, o durumlarda iltifat alıyormuş gibi davranıyor. Biz oralarda çok eğleniyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuyu köşesine taşıyan Müge Dağıstanlı, Serdar Ortaç'ın yedi yıl önce eşi Chloe’nin güzelliğini anlatırken kullandığı “Biri eşimin kalçalarına baktığında bu hoşuma gidiyor. Gurur duyarım. Çünkü onlar bakar, ben dokunurum" ifadelerini hatırlattı.

Ortaç bu açıklamasının ardından ‘Ne geniş adamsın’ yorumları almış; “Yaa dediğiniz gibi geniş biri değilim. Chloe ile birbirimizden vazgeçemeyiz. Karımı çok seviyor ve beğeniyorum” açıklaması yapmıştı. Ünlü çift iki yıl sonra ayrılırken, Chloe Serdar Ortaç tarafından ilgisiz ve yalnız bırakılmaktan şikayet etmişti.

Dağıstanlı, yıllar önce ünlü bir holding patronunun da şu ifadeleri söylediğini aktardı:

“Hayatıma eşlik edecek hanımlar hep güzel, genç ve akıllıdır. Bir mekana girdiğimde yanımdaki hanımefendiye bakanlar benim için ‘Vayy bu adamda demek ki bir şey var’ fikrine kapılır. Bu bir sonraki ilişkimin kapılarını açar. Cazibemi böyle koruyorum.”

ÜNLÜLERİN EVLİLİKLERİ NEDEN BİTER?

Dağıstanlı, "Bu tür açıklamalar, birbirlerinden koptukları anlamına mı gelir?" ifadesini kullanarak, ünlü çiftlerin ayrılık sebeplerini şöyle anlattı:

EGO: Ünlü oyuncu bir çift reyting yüzünden ayrılmıştı. Çünkü erkek oyuncunun reytingi epey süre eşinden hep geri kalmıştı. Birkaç işi iptal olunca evdeki tartışmalar arttı.

ÇABUK SIKILMA VE İHANET: Bu en sık rastlanılan neden. Şöhretin zirvesinde evlenenlerin başına daha çok geliyor. Zirvede evlenen bir erkek oyuncumuz boşanırken şunları söylemişti: “Evlenmem bile mucizeydi, peşimde o kadar çok kişi varken… Hanımefendi sayemde şöhret oldu.”

DAHA İYİSİNİ BULMA TELAŞI: Bu da daha çok tüp mide ameliyatı olan, estetik operasyonlar geçiren, bir anda imaj değiştiren, beklemediği anda şöhret olanlarda görülüyor.

'İSTEDİKLERİMİ YAPMADI': Bu gruba da şöyle bir örnek verelim. Ünlü bir kadın boşanma kararını avukatına şöyle açıklamıştı: “Bana ev ve araba alacağına söz vermişti. Hiçbirini yapmadı. Vaatleri boşa çıktı.” Avukat bile bu sözlere kızmıştı.