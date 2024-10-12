Hazal Kaya'nın Hayranıyla Başı Dertte: 'Bir Senedir Şiddete Maruz Kalıyorum!'

Ünlü oyuncu Hazal Kaya son dönemde artan şiddet olayları hakkında açıklamalarda bulundu. "Şu an yapılması gereken şey, kanunların uygulanmasını sağlayıp, İstanbul Sözleşmesi'nin geri dönmesini sağlamak" diyen Kaya, yaklaşık 1 yıldır bir 'hayranı' tarafından tacize uğradığını da açıkladı.

'ALİ'YE ASILDIKLARINDA ÇOK EĞLENİYORUM'

Kaya, Sibel Arna'nın YouTube kanalında eşi Ali Atay ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. Eşi Ali Atay ile ilgilenenler olduğunda tepkisinin nasıl olduğunu da esprili bir dille anlatan oyuncu, "Aynı masada oturduğum biri Ali’ye asılırsa çok eğlenirim. 'Doğru mu görüyorum, kocama mı asılıyorsun?' diye sorarım. Ali de o kadar tatlı ki, o durumlarda iltifat alıyormuş gibi davranıyor. Biz oralarda çok eğleniyoruz" dedi.

'BİRBİRİMİZE ÇOK AŞIĞIZ'

Hazal Kaya eşiyle ilgili ilişkisini tanımlarken, "Biz birbirine benzemeyen iki insanız. Ama çok seviyoruz birbirimizi, çok aşığız. Birbirimizi böyle kabul ettik" ifadeler kullandı.

'1 SENEDİR ŞİDDETE MARUZ KALIYORUM'

Yaklaşık 1 yıldır bir hayranı tarafından tacize uğradığını açıklayan Kaya, "Detaylı anlatıp yeni vakaları tetiklemek istemiyorum ama yaklaşık 1 senedir ben de şiddete maruz kalıyorum. ‘İmdat’ dediğim, çare bulamadığım durumlar var. Lütfen yasalar uygulansın. Ölmeyelim artık" ifadelerini kullandı.