AKP'li Vekilin Kardeşi Dehşet Saçtı! Ağabeyi Aleyhine Haber Yapan Gazeteciye Kurşun Yağdırdı

Kars merkezdeki Ortakapı Mahallesi Gamp Caddesi üzerinde 11 Ekim’de saat 23:00 sıralarında AKP Kars Milletvekili Adem Çalkın'ın kardeşi Harun Çalkın, bir internet sitesinin yöneticisine silahlı saldırı düzenledi.

Sözcü'de yer alan habere göre; Çalkın en az 4 el ateş ederken, Halitoğlu'nun bacağına tek kurşun isabet etti. Bu sırada rastgele açılan ateş nedeni ile aynı bölgede bulunan Hüseyin Altunbey isimli vatandaş da ayağından yaralandı. Yaralanan Halitoğlu ve Altunbey, Kars Harakani Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kurşunun kemiği kırması nedeniyle ameliyata alınan Halitoğlu’nun tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Çalkın ise silahıyla polise teslim oldu.

Çalkın’ı siyasi sebeplerle eleştirdiği için saldırıya uğradığını ifade eden Halitoğlu, "Kardeşi bana yaklaşarak ‘Senin burada ne işin var’ dedikten sonra ateş açtı. Manevra yaparak bazı kurşunlardan kurtuldum, ama biri ayağıma saplandı ve kemiği kırdı. Kendisi de daha sonra gidip teslim olmuş. Ama ne yazık ki yerel medya olayı bilmesine rağmen yazmadı. Bugün düğünüm vardı, bunun için geldiğimi biliyorlardı. Bilerek bu saldırı yapıldı. Düğünümüzü de erteledik" dedi.

AKP'Lİ ÇALKIN OLAYA İLİŞKİN YORUM YAPMADI

Çalkın ile Halitoğlu arasındaki gerilimin nedeninin "Kars'ın Sesi" isimli internet gazetesinde Adem Çalkın aleyhine yapılan haberler olduğu öğrenildi. Çalkın polise verdiği ifadesinde genel yayın koordinatörü Muhammed Halitoğlu’nun kendisine ve ailesine hakaret ettiğini iddia etti.

AKP’li Adem Çalkın ise konuya ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

Kaynak: Sözcü