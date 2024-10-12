Sıla Türkoğlu'ndan Yeni Sevgilisine İlan-ı Aşk! İlk Kez Paylaştı...

Üç sezondur ekranlarda fırtınalar estiren "Kızılcık Şerbeti" dizisiyle beraber oyuncuları da gündemden düşmüyor. Sık sık özel hayatlarıyla magazin gündeminde konuşulan reyting rekortmeni dizide "Doğa" karakterine hayat veren oyuncu Sıla Türkoğlu, ilk olarak rol arkadaşı Doğukan Güngör ile aşk yaşamıştı.

Bu ilişkinin sonlanmasının ardından bir diğer meslektaşı Alp Navruz ile ilişkiye başlayan Türkoğlu, bu ilişkinin de sona ermesinin ardından bir süre yalnızdı. Ünlü oyuncu, aradığı aşkı işletmeci Ata Ayyıldız'da buldu.

SOSYAL MEDYADA İLAN-I AŞK

Geçen hafta Mardin'de bir düğünde ilk kez birlikte görüntülenen çiftten ilk paylaşım, Sıla Türkoğlu'nun hesabından geldi. Ünlü oyuncu, yeni sevgilisiyle fotoğrafını "anılar" notuyla sosyal medyadan paylaşarak ilişkisini ilan etti.

Sıla Türkoğlu'nun ardından Ata Ayyıldız da sevgilisiyle pozlarını kendi hesabından paylaştı.

Kaynak: Gerçek Gündem