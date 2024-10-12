Sıla Türkoğlu'ndan Yeni Sevgilisine İlan-ı Aşk! İlk Kez Paylaştı...

Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Sıla Türkoğlu, yeni aşkını ilk kez sosyal medya hesabından ilan etti. Güzel oyuncu, bir süredir aşk yaşadığı işletmeci Ata Ayyıldız ile fotoğraflarını paylaştı.

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Sıla Türkoğlu'ndan Yeni Sevgilisine İlan-ı Aşk! İlk Kez Paylaştı...

Üç sezondur ekranlarda fırtınalar estiren "Kızılcık Şerbeti" dizisiyle beraber oyuncuları da gündemden düşmüyor. Sık sık özel hayatlarıyla magazin gündeminde konuşulan reyting rekortmeni dizide "Doğa" karakterine hayat veren oyuncu Sıla Türkoğlu, ilk olarak rol arkadaşı Doğukan Güngör ile aşk yaşamıştı.

Sıla Türkoğlu'ndan Yeni Sevgilisine İlan-ı Aşk! İlk Kez Paylaştı... - Resim : 1

Bu ilişkinin sonlanmasının ardından bir diğer meslektaşı Alp Navruz ile ilişkiye başlayan Türkoğlu, bu ilişkinin de sona ermesinin ardından bir süre yalnızdı. Ünlü oyuncu, aradığı aşkı işletmeci Ata Ayyıldız'da buldu.

Sıla Türkoğlu'ndan Yeni Sevgilisine İlan-ı Aşk! İlk Kez Paylaştı... - Resim : 2

SOSYAL MEDYADA İLAN-I AŞK

Geçen hafta Mardin'de bir düğünde ilk kez birlikte görüntülenen çiftten ilk paylaşım, Sıla Türkoğlu'nun hesabından geldi. Ünlü oyuncu, yeni sevgilisiyle fotoğrafını "anılar" notuyla sosyal medyadan paylaşarak ilişkisini ilan etti.

Sıla Türkoğlu'nun ardından Ata Ayyıldız da sevgilisiyle pozlarını kendi hesabından paylaştı.

Sıla Türkoğlu'ndan Yeni Sevgilisine İlan-ı Aşk! İlk Kez Paylaştı... - Resim : 3

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Kaynak: Gerçek Gündem

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