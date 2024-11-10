'Bahar' Dizisine Transfer Üstüne Transfer! Ünlü Oyuncu da Kadroya Katıldı

Ekranların fenomen dizisi “Bahar”, bu sezon birçok ünlü konuk oyuncuyu kadrosuna katarken, bir transfere daha imza attı. Ünlü oyuncu Hakan Meriçliler, “Dedektif Edip” karakteriyle dizide boy gösterecek.

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'Bahar' Dizisine Transfer Üstüne Transfer! Ünlü Oyuncu da Kadroya Katıldı

Show Tv ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni “Bahardizisi ikinci sezonunda da büyük ilgiyle takip ediliyor. Neslihan Yeşilyurt’un yönettiği diziye bu sezon dahil olan Nizam Namidar ve Nihal Yalçın'ın ardından Ayta Sözeri de katılmıştı.

'Bahar' Dizisine Transfer Üstüne Transfer! Ünlü Oyuncu da Kadroya Katıldı - Resim : 1

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; fenomen diziye şimdi de ünlü oyuncu Hakan Meriçliler konuk oluyor. Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce’nin yazdığı dizide Meriçliler “Dedektif Edip” rolüyle boy gösterecek.

Ünlü oyuncu, Nihal Yalçın ile daha önce de Gülse Birsel'in "Yalan Dünya" dizisinde karşılıklı rol almıştı.

'Bahar' Dizisine Transfer Üstüne Transfer! Ünlü Oyuncu da Kadroya Katıldı - Resim : 2

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