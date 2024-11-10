Masterchef Beyza Kararını Verdi, Devam Edecek mi? Canlı Yayında Yüzü Yanmıştı
Masterchef yarışmasında yaşanan kazayla yüzüne kızgın yağ dökülen yarışmacı Beyza kararını verdi. Uzun süredir programa devam edip etmeyeceği merak konusu olan Beyza, yarışmaya devam edeceğini açıkladı.
MasterChef Türkiye yarışmacısı Beyza Huri Aydın, geçtiğimiz hafta Uşak'ta çekilen bölümde kızgın börek tavasını ters çevirmeye çalışırken yüzüne dökülen yağ sebebiyle yaralandı.
YARIŞMA SIRASINDA YÜZÜNE KIZGIN YAĞ DÖKÜLDÜ
Yağın üstüne dökülmesiyle yüzünden yaralanan Beyza tedavi altına alınırken, yarışmaya ara vermek zorunda kaldı. Yarışmaya geri dönüp dönmeyeceği merak konusu olan Beyza, kararını verdi.
BEYZA KARARINI VERDİ
Beyza, dün akşam ekranlara gelen bölümle birlikte programa tekrar dahil oldu.
Beyza’ın stüdyoya geri döndüğü anlar ekranlara sosyal medyada gündem oldu.
İzleyiciler tarafından yarışmaya devam edip etmeyeceği merakla beklenen Beyza, MasterChef'te yarışmaya kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.
Kaynak: Gerçek Gündem
Son Güncelleme: