Mutlu Kaya Sibel Can'a Ateş Püskürdü! 'Çok Merhametsiz Biri, Yaptı Şovunu Gitti'

Eski erkek arkadaşının silahlı saldırısına uğrayarak ölümden dönen şarkıcı Mutlu Kaya tedavisi için yardım istedi. Kendisine "veliahtım" diyen Sibel Can'a tepki gösteren Kaya, "Çok merhametsiz biri. Şovunu yaptı, gitti" diyerek ünlü şarkıcının kendisine hiç yardım eli uzatmadığını söyledi.

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Mutlu Kaya Sibel Can'a Ateş Püskürdü! 'Çok Merhametsiz Biri, Yaptı Şovunu Gitti'

Katıldığı bir ses yarışmasıyla ünlenen şarkıcı Mutlu Kaya, 2017 yılında eski erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak ağır yaralandı. Uzun bir tedavi süreciyle yaşam mücadelesini kazanan Mutlu Kaya, "Direniş" adlı bir şarkı yayınlayarak şarkıcılığa geri döndüğünü duyurdu.

Posta'nın sorularını yanıtlayan Kaya, ablasının da bir erkek tarafından öldürüldüğünü belirterek, "Biz direneceğiz ve iyi erkekler de mücadelemizde yanımızda olacak. Şu an maddi gücümüz yok, tedavim çok pahalı, kimseden para pul istemiyorum, sadece tedavimi üstlensinler yeter" diye konuştu.

Mutlu Kaya Sibel Can'a Ateş Püskürdü! 'Çok Merhametsiz Biri, Yaptı Şovunu Gitti' - Resim : 1

'SİBEL CAN ŞOVUNU YAPTI GİTTİ'

Yarışmada Mutlu Kaya'yı takımına katmak için Diyarbakır'a gidip Kaya'yı çalıştığı okul kantininde ziyaret eden Sibel Can, genç kadın için "veliahtım" demişti. Bu nedenle o dönem Sibel Can'ın Mutlu Kaya'ya destek olduğu da iddia edilmişti.

Bu iddiayı yalanlayan Mutlu Kaya, şunları söyledi:

"Vallahi kameralar önünde bir şovmuş hepsi. Çok merhametsiz biri. Ailem hastane önünde 1 liralık suyu alıp da içemeyecek kadar garibandı. O günden sonra bir daha ne aramış ne sormuş. Şovunu yaptı, gitti. Bir kuruşluk yardımı yok.

Mutlu Kaya Sibel Can'a Ateş Püskürdü! 'Çok Merhametsiz Biri, Yaptı Şovunu Gitti' - Resim : 2

'BEN KİMSENİN VELİAHTI DEĞİLİM'

Bana yardım etmek zorunda değil tabii. Tek üzüntüm, belki o yardım edeceğim diye yalan söylemeseydi, birileri tedavime yardım edebilirdi. Sibel Can aileye her türlü yardımı yaptı diye düşündü herkes sanırım, kimse yardım eli uzatmadı. Bir de onlara ev, araba aldım diye yalanlar söylendi. Çok üzüldüm. Ben kimsenin veliahtı falan değilim."

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Kaynak: Posta

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