'Ayrılacaklar' iddialarına Ronaldo'dan fotoğraflı yanıt

Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr'da kariyerine devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in aşırı alışveriş yapmasından rahatsız olduğu ve çift arasında anlaşmazlık yaşandığı, hatta Ronaldo'nun ayrılık kararı aldığı iddia edilmişti.

Ancak Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bu iddiaları yalanladı. 580 milyon takipçili Instagram hesabında, Rodriguez ile dudak dudağa çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Ronaldo, ayrılık iddialarını sonlandırdı.