Aile dizisine taze kan

Aile dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim dahil oluyor. Bugüne kadar yer aldığı tüm projelerde başarılı oyunculuğuyla alkışları toplayan usta oyuncu Musa Uzunlar önümüzdeki haftalarda ‘Aile’nin kadrosunda yerini alacak.

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer’in kadrosunda yer aldığı ‘Aile’de hikaye giderek derinleşiyor. Diziye önümüzdeki bölümlerde ‘İlyas’ karakteri olarak girecek olan Musa Uzunlar’ın hikayenin gidişatına nasıl yön vereceği ise şimdiden merakla bekleniyor.

‘Aile’ yeni bölümüyle Salı saat 20.00’de Show TV ekranlarında olacak.

MUSA UZUNLAR KİMDİR?

Musa Uzunlar 22 Nisan 1959 Yılında Antalya'da dünyaya gelmiştir. Koç burcu olan oyuncu ve yönetmen Musa Uzunlar; Aslen Niğde-Kemerhisarlıdır. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünü okuyarak 1985 yılında mezun olmuş ve Devlet Tiyatrolarında oyuncu olarak göreve başlamıştır. Ankara, Bursa ve İstanbul Devlet Tiyatroları içerisinde oyuncu ve yönetmen olarak görev alan Musa Uzunlar; Devlet Tiyatrolarında yönetim görevleri yapmasının yanı sıra Devlet Tiyatroları Spor Kulübünde, Devlet Opera ve Balesi çalışanları Vakfı TOBAV'da da yöneticilik yaparak farklı yönlerde de çalışmalarda bulunmuştur. Devlet Tiyatrolarında Adana, Bursa, Trabzon, Diyarbakır, İstanbul ve Ankara'da birçok oyunu yöneten Musa Uzunlar; bunun yanı sıra Bakırköy Belediye Tiyatroları, İzmit Şehir Tiyatrosu, Yeditepe oyuncuları, Eskişehir tiyatro, Anadolu tiyatro, Ankara Maliye Tiyatrosu, Abdullah Şahin nokta tiyatrosu, Tiyatro adam gibi birçok toplulukta ve Makedonya Üsküp halklar Tiyatrosu ile beraber Bulgaristan Rusçuk Devlet Tiyatrosu'nda Yönetmenlik yapmıştır.

Birçok dizide ve filmde rol alan Musa Uzunlar; İskender Büyük rolüyle Kurtlar Vadisi Pusu da yer almış; dizinin sezon finalindeki bölümünden sonra diziden ayrılmıştır. Kurtlar Vadisi Gladio sinema filminde İskender Büyük rolünde oynayan Musa Uzunlar; Kurtlar Vadisi dizisindeki İskender Büyük rolü ile oldukça büyük hayran kitlesine ulaşmıştır. Musa Uzunlar halen Poyraz Karayel dizisinde Bahri Umman karakterini canlandırmıştır.