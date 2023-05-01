Masumlar Apartmanı'na erotik shop açıldı

Masumlar Apartmanı dizisi TRT 1 ekranında 15 Eylül 2020 yılında başlamış, 24 Mayıs 2022 tarihinde yayımlanan 71. bölümüyle de veda etmişti. 2 sezon süren dizi televizyon tarihinin önmli işleri arasına adını yazdırmayı başarmıştı.

Dizinin hikâyesi kadar, projenin çekildiği apartman da meşhur olmuştu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Beyoğlu Jurnal Sokak’ta bulunan ve 1912 yılında inşa edilen Temel Apartmanı, iki yıl boyunca dizi ekibine ev sahipliği yaptı. Apartmanın çekimler için boyatılan kırmızı demir kapısı ve pencerelerinin de renginin değiştirildiği görüldü.