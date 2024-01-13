Avrupa Yakası geri mi dönüyor? Sarp Apak açıkladı

ATV'de 2004-2009 yılları arasında yayınlanan 'Avrupa Yakası' dizisinde Tanrıverdi rolünü canlandıran oyuncu Sarp Apak, dizinin yeniden çekileceği iddiaları hakkında konuştu.

'Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiasını yalanlayan Apak, "Öyle bir şey yok. Gülse Birsel yeni bir iş yapacağı için belki onunla ilgili bağdaşlaştırmışlardır. Gülse beni ne zaman çağırsa, oradayım. Onunla başka bağım var. Ama her projede beraber olmamız ne kadar doğru? Ara ara buluşup, yine güzel işler yapacağız" ifadelerini kullandı.

Apak, ayrıca yoğun bir dönemde olduğunu belirterek, "Bir stand-up ile ilgili çalışmamız var. Mart ayında olacak. Bu sene tiyatro ve sinemaya ilerliyorum ama televizyona hep muhtacız" dedi.