Avrupa Yakası geri mi dönüyor? Sarp Apak açıkladı

Ünlü oyuncu Sarp Apak, Avrupa Yakası dizisinin yeniden çekileceği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Son Güncelleme:
Avrupa Yakası geri mi dönüyor? Sarp Apak açıkladı

ATV'de 2004-2009 yılları arasında yayınlanan 'Avrupa Yakası' dizisinde Tanrıverdi rolünü canlandıran oyuncu Sarp Apak, dizinin yeniden çekileceği iddiaları hakkında konuştu.

'Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiasını yalanlayan Apak, "Öyle bir şey yok. Gülse Birsel yeni bir iş yapacağı için belki onunla ilgili bağdaşlaştırmışlardır. Gülse beni ne zaman çağırsa, oradayım. Onunla başka bağım var. Ama her projede beraber olmamız ne kadar doğru? Ara ara buluşup, yine güzel işler yapacağız" ifadelerini kullandı.

Apak, ayrıca yoğun bir dönemde olduğunu belirterek, "Bir stand-up ile ilgili çalışmamız var. Mart ayında olacak. Bu sene tiyatro ve sinemaya ilerliyorum ama televizyona hep muhtacız" dedi.

Son Güncelleme:
Küsen çiçekleri 1 kaşıkla canlandırıyor! Çiçeklerin solgunluğu son buluyor Küsen çiçekleri 1 kaşıkla canlandırıyor! Çiçeklerin solgunluğu son buluyor
Kahreden gelişme! Müge Anlı'nın aradığı o isim ölü olarak bulundu Kahreden gelişme! Müge Anlı'nın aradığı o isim ölü olarak bulundu
Görüntüler ortaya çıktı: Hazar Ergüçlü, pavyon sahnesine böyle hazırlanmış Hazar Ergüçlü, pavyon sahnesine böyle hazırlanmış
Ahmet Kural'dan Murat Cemcir'e yanıt: Yolu açık olsun Ahmet Kural'dan Murat Cemcir'e yanıt: Yolu açık olsun
ÇOK OKUNANLAR
Uzmanı kötü haberi verdi: Emekli maaşlarında neler oluyor? Emekli maaşlarında neler oluyor?
İstanbul'da 17 ilçe karanlığa gömülecek: Mumları hazırlayın! İstanbul'da 17 ilçe karanlığa gömülecek: Mumları hazırlayın!
Meteoroloji'den birçok kent için son dakika uyarısı: Kar pusuda bekliyor, alarm verildi! Meteoroloji'den birçok kent için son dakika uyarısı: Kar pusuda bekliyor, alarm verildi!
Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu: Konteyner kente ateş düştü Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu: Konteyner kente ateş düştü
Buse Terim, Seçil Erzan davasında ilk kez ifade verdi: 'Babamla para konusunu konuşmam, utanırım' Buse Terim, Seçil Erzan davasında ilk kez ifade verdi: 'Babamla para konusunu konuşmam, utanırım'