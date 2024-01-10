Görüntüler ortaya çıktı: Hazar Ergüçlü, pavyon sahnesine böyle hazırlanmış

Hazar Ergüçlü'nün "İnci Taneleri" dizisinin fragmanında yaptığı dans gündem olmuştu. Ergüçlü'nün o sahneye nasıl hazırlandığı ortaya çıktı.

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Tek bir fragmanla tüm sosyal medyaya damgasını vuran İnci Taneleri dizisi büyük bir merakla bekleniyor. Dizi, Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı sahnesi ile hala konuşuluyor.

ANKARALI EZO İDDİAYI YALANLAMIŞTI

Cumhuriyet'te yer alan habere göre performansıyla gündem olan Ergüçlü'nün, Ankaralı Ezo’dan dans dersi aldığı iddia edilmişti. Ancak bu iddia ilk ağızdan yalanlanmıştı.

Ezo, “Arkadaşlar İnci Taneleri'nde Sincanlı Erkal Soner'le birlikte abimdir kendisi benim. 4 ya da 5 sene öncesi bir video çektik. Bu videonun buralara geleceğini ikimiz de tahmin edemiyorduk. Ona da başarılar diliyorum abime. Ayağına taş değmesin” demişti.

Ankaralı Ezo, Hazar Ergüçlü'ye kendisinin ders vermediğini fakat onun dansından esinlenildiğinin doğru olduğunu söylemişti.

Ezo şöyle konuşmuştu:

“Lakin ben ne kimseye ders verdim, ne de başka bir şey yaptım. Çünkü o kadar bir ilmim yok henüz. Kamera önü eğitimim yok, dans dersi kendi aldığım dans derslerim var. Kimseye, yani Hazar Ergüçlü'ye dans dersi vermedim. Benden esinlenildiği doğru mudur? Evet bu konuda bir doğruluk payı var.”

DANS DERSİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ergüçlü’nün dans performansı konuşulmaya devam ederken; son olarak ünlü oyuncunun dans dersindeki görüntüleri ortaya çıktı.

Hazar Ergüçlü, ‘Dilber’ için haftanın en az dört gününü ve uzun saatlerini çalışmalara ayırdı. Dans eğitiminin yanı sıra ‘zil’ çalmayı da öğrenen Ergüçlü, Elif Erol ile uzun saatler süren provalar yaparak karakterin tüm mimiklerine kadar çalıştı.

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