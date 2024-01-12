Ahmet Kural'dan Murat Cemcir'e yanıt: Yolu açık olsun

Ünlü oyuncu Murat Cemcir, uzun yıllar hem iş arkadaşı hem de yakın dostu olan Ahmet Kural ile ilgili "Kırgınlık değil, bıkkınlık var" demişti. Ahmet Kural, "Murat'ı seviyorum, yolu açık olsun" diyerek Murat Cemcir'e cevap verdi.

Uzun süredir beraber iş yapmayan ve görüntülenmeyen Ahmet Kural ile Murat Cemcir'in küs olduğu öğrenilmişti.

Bu yaz evlenen Ahmet Kural'ın düğününe Murat Cemcir'in katılmaması da dikkat çekmişti.

Kural, geçtiğimiz haftalarda konuk olduğu bir programda küslük hakkında "Birbirimize uzun bir süredir kırgınız. Niyesi de yok. Niyesinin her zaman bizde kalmasını isteriz. Düşman değiliz, birlikte çok güzel başarılara imza attık. Onun emeği bende çoktur, benim de emeğim onda çoktur. Şu an bir kırgınlık dönemi geçiriyoruz. Arkadaşlık ve dostluklar arasında olur böyle şeyler" ifadelerini kullanmıştı.

Murat Cemcir ise kendisiyle ilgili "Aramızda kırgınlık değil, bıkkınlık var. Ahmet ile görüşmüyoruz ve görüşmeyeceğiz de" demişti.

Kural, Cemcir için "Murat ile bu ara görüşmüyoruz. İleride bir gün tekrar bir araya gelebiliriz. Murat'ı seviyorum, yolu açık olsun. Çok fazla bu konu hakkında konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.