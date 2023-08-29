Ata Demirer adeta eridi: Kilo verme sırrını açıkladı

Fazla kilolarıyla bilinen Ata Demirer, kısa bir süre içerisinde 22 kilo vererek adeta eridi. Ünlü komedyen son halini paylaşırken, nasıl kilo verdiği de ortaya çıktı.

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Ata Demirer adeta eridi: Kilo verme sırrını açıkladı

Fazla kilolarıyla bilinen Ata Demirer, kısa bir süre içerisinde 22 kilo vererek adeta eridi. Ünlü komedyen son halini paylaşırken, nasıl kilo verdiği de ortaya çıktı.

Komedyen Ata Demirer, 5 ayda 22 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuştu. Düzenli beslenerek yürüyüş yapan Demirer, sosyal medya hesabından son halini paylaştı.

İğne ipliğe dönen Ata Demirer, Instagram hesabından son halini paylaşınca sevenlerinden övgü dolu yorumlar aldı. 51 yaşındaki Demirer'in fazla kilolarından kurtulma sırrı da ortaya çıktı.

EKMEK YEMİYOR VE YÜRÜYOR

Daha önce yaptığı bir açıklamada, ekmek yemediğini ve düzenli yürüyüşle kilo verdiğini söyleyen Demirer, "Yersem geri alırmışım. Sabah bir dilim yiyorum ömür boyu böyle olacakmış, ben bunu ameliyat olmadan yapsam nasıl olur diye düşündüm. Öğlen, akşam ekmek yemedim günde de 1 saat ya yürüdüm ya yürümedim. Bu kadar, bir de pilavdır makarnadır haftada bir" demişti.

İşte Ata Demirer'in son hali...

Ata Demirer adeta eridi: Kilo verme sırrını açıkladı - Resim : 1

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