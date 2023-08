Rafet El Roman: Evlatlarım ve ailemin huzuru için vasektomi yaptırdım

Günaydın'dan Tuba Kalçık'a konuşan şarkıcı, hayatı boyunca üç kadına aşık olduğunu belirterek, "Kime aşık olduysam, hepsiyle sonsuza kadar birlikte olacağımı düşünerek yaşadım, fakat 6 yıldan fazla sürmedi ilişkilerim. Hayatım boyunca şarkılarımdaki kadını aradım, hâlâ da arıyorum. İşte bu arayış diğer kadınlarla sonumu getirdi" dedi.

Yaptığı şarkılar hakkında konuşan Rafet El Roman, "Hepsi benim hayatım ve bir bütün olarak bakıyorum yaptığım eserlere. Ama ille de birkaç favori şarkı saymam gerekirse başta 'Seni Seviyorum'. Bu şarkının hayatımı değiştireceğini hissediyordum ve bu şarkımla ünlü oldum" dedi.

Çocuklarının anneleriyle samimi bir dostluğu olduğunu belirten şarkıcı, şöyle konuştu:

"Çocuklarımla ve anneleri ile gayet güzel anlaşıyoruz, bazı ufak tefek sorunlar yaşansa da, saygı çerçevesinde hepsini hallediyoruz. Çok şanlıyım ki evlatlarım beni hiç üzmedi. Çocuklarım bana aşırı düşkündür ve aramızda büyük bir sevgi bağı var. Kardeşler arasında da böyle. Çocuklarımın anneleri ile gerçekten güzel, samimi bir dostluğumuz var. İkisine de minnettarım ve hayat boyu da böyle kalacak. Ayrılırken çok yanlış durumlar da maalesef yaşandı ve beni kınayanlar da oldu fakat olaylar hiçbir şekilde medyada yansıtıldığı gibi değildi.

Asla kızlarımı annelerinden kaçıran, görmelerine engel olan bir baba olmadım. Zaman her şeyi çok güzel gösterdi bize. Şimdi anlıyorum ki çocuklarım adına her şeyi doğru yapmışım. Çocuklarımın anneleriyle her zaman dost kalacağım ve bana ihtiyaç duydukları her daim ikisinin de yanlarında olacağım. Oğlum Edvan 13 yaşında, Almanya'da bizimle beraber yaşıyor, 7'nci sınıfa gidiyor. Müzik kulağı müthiş fakat en büyük ilgi alanı bilgisayar oyunları ve futbol. Ailemizin en şımarığı..."

İLK DEFA AÇIKLADI: VASEKTOMİ YAPTIRDIM

Vasektomi yaptırdığını söyleyen El Roman, "Bunu ilk defa size açıklıyorum. Benim artık çocuğum olmayacak. 6 yıllık hayat arkadaşım Yeşim Hanım'dan oğlum Edvan doğduğu zaman kızlarım psikolojik olarak zor bir süreç yaşadı. Annem de beni bu konuda uyardı. Biz de aile toplantısı yaptık. Kızlarım kardeşlerim ve annemle konuşarak, tıbbi olarak kendi tercihimle bunun önlemini aldım. Evlatlarım ve ailemin huzuru için bunu gönüllü olarak yaptım" dedi.