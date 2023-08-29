Şarkıcı Elton John, hastaneye kaldırıldı

"Sir" unvanlı İngiliz şarkıcı Elton John, hastaneye kaldırıldı. 76 yaşındaki şarkıcının evinde düştüğü belirtildi. 1947 doğumlu İngiliz şarkıcı daha önce "Turne yapmak artık benim için yorucu ve beni ailemden ve çocuklarımdan uzaklaştırıyor" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

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Şarkıcı Elton John, hastaneye kaldırıldı

50 yıllık müzik kariyerine son verme kararı alan 5 Grammy ödüllü şarkıcı Elton John'un hastaneye kaldırıldığı bildirildi. 76 yaşındaki müzisyenin Fransa'nın Nice kentindeki villasında yere düştüğü belirtildi.

TMZ'nin haberine göre şarkıcının yere nasıl düştüğü bilinmezken durumunun hastaneye kaldırılmasını gerektirecek kadar ciddi olduğu biliniyor.

BBC'ye konuşan kaynaklar, "Elton önlem amaçlı hastaneye kaldırıldı. Gerekli kontrollerin yapılmasının ardından bu sabah evine geri döndü. Durumu iyi" dedi.

Şarkıcı, bu yazı Fransa'da eşi David Furnish ve iki oğlu ile geçiriyor. John, temmuz ayında Stockholm'daki konseriyle "Farewell Yellow Brick Road" isimli dünya turnesini sonlandırmıştı.

Billboard dergisine göre, şarkıcının son dünya turnesi 900 milyon bilet satışıyla tüm zamanların en çok satan turnelerinden biri.

1947 doğumlu İngiliz şarkıcı "Turne yapmak artık benim için yorucu ve beni ailemden ve çocuklarımdan uzaklaştırıyor" demişti.

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